"S'i' fosse foco, arderei 'l mondo ..... se fossi brace arrostirei montagne di salsicce, costolette di maiale e tagliate di manzo". Questo il motto con cui si presenta al pubblico il Festival della Brace, in programma da venerdì 24 a domenica 26 maggio al Parco dell'Antico Acquedotto.

Fuoco vivo, bracieri ardenti da incandescenti ceppi di faggio e di quercia, fumi che si alzano nel cielo, profumi che riempiono l’aria ed invadono i sensi …. E' arrivata la primavera ed il nostro parco è pronto per ospitare il più grande picnic di Roma con un ricco menù a base di carne alla brace, birre artigianali e squisiti dolci !

DOVE

Parco dell'Antico Acquedotto in Via Appia Nuova 1280, zona Capannelle, Uscita 23 del GRA.

QUANDO

Venerdì 24, Sabato 25 e Domenica 26 maggio 2019.

Venerdì 24 maggio dalle ore 19.00, mentre Sabato 25 e Domenica 26 maggio dalle ore 10 alle ore 23 di ciascuna giornata.

COME

Ingresso GRATUITO aiutaci ad organizzare al meglio l'evento scrivendo il proprio nome + il numero delle persone partecipanti in bacheca.

Tutti i dettagli sul Festival della Brace

Montagne di salsicce, tagliate di manzo al rosmarino, all’aceto balsamico o con scaglie di parmigiano e rucola, costolette e bistecche di maiale, arrosticini di pecora abruzzesi IGP fatti a mano, hamburger, wurstel, Pancetta e Picanha brasiliana; il tutto accompagnato dall’ottima birra artigianale alla spina. Tutto rigorosamente cotto sulla brace, tutto rigorosamente cotto sul posto, tutto rigorosamente e meravigliosamente buono

I primi saranno piatti classici della tradizione italiana e romana.

Per concludere, sempre in dolcezza, monoporzioni di tiramisù in diversi gusti, torte e cheesecake ai frutti di bosco e fragole.

A disposizione 1.500 posti a sedere, servizi igienici, ampio parcheggio con oltre 600 posti auto, area giochi per bambini, 2 cambi da calcetto, possibilità di passeggiate all'interno del Parco dell'Appia Antica, visite alla fattoria degli animali.

Come arrivare:

Con auto da via Appia Nuova superato l'ippodromo delle Capannelle ed Appia Ceramiche, dopo 500 metri sulla destra vi è l'ingresso del parco. Necessario non superare l'imbocco al Grande Raccordo Anulare, l'ingresso è adiacente al Ristorante Pappa e Ciccia.