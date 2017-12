Festival dell'Avvento 2017 - Cori sotto l'albero

VII edizione, dal 9 al 16 dicembre 2017



Ritorna l'attesissimo festival dei cori per l'Avvento che anima ogni anno le piazze e le Basiliche del centro storico di Roma.



Da sabato 9 dicembre, per due weekend, i cori e gruppi musicali si esibiranno nello splendido scenario della città eterna immersi nella magica atmosfera dei giorni che precedono il Natale, dando vita ad uno spettacolo unico per le diversità fra suoni, canti, ritmiche e costumi.



I luoghi di questa edizione sono la Basilica di S. Lorenzo in Lucina per i concerti serali e la Galleria Esedra per i concerti pomeridiani.



Programma dettagliato:

Sabato 9 dicembre – Galleria Esedra

dalle ore 17.30 alle ore 19.00

Schola Cantorum Saione

direttore Alessandro Tricomi

“Da Adeste Fideles a White Christmas, brani della tradizione”

Coro Arpeggio & Roua

direttore Amuza Vasilica

“Armonie di Natale, canti della tradizione e del folclore della Romania”

---------------------

Sabato 9 dicembre – Basilica di San Lorenzo in Lucina

dalle ore 20.30 alle ore 22.00

Coro Arpeggio & Roua

direttore Amuza Vasilica

“Armonie di Natale, canti della tradizione e del folclore della Romania”

Corale San Cassiano

direttore Maria Beatrice Calai

“Hallelujah, è nato il Signore” musiche di Cohen, Lennon, Jenkins e brani della tradizione

Bibliocanto, Coro della Biblioteca Pasolini di Spinaceto

direttore Paula Gallardo

“Concerto di Natale per coro e pianoforte” Musiche di Schnabel, Gatti, Brandolini.

Schola Cantorum Saione

direttore Alessandro Tricomi

“White Christmas” musiche di Bach, Gjieilo, Leontovich, Rutter, Berlin

---------------------

domenica 10 dicembre – Galleria Esedra

dalle ore 17.30 alle ore 19.00

Gruppo vocale Les Lunettes

Milena Cordeschi, Luisa Merluzzi, Valentina Zoppo e Patrizia Bisegna

“Swing harmony Christmas” musiche di Conte, Berlin, Carey, Quartetto Cetra.

Coro della Collina

direttore Dodo Versino

“A Christmas Trip” da “Sister Act” ai canti della tradizione…in ordine sparso!

Coro Le Mani Avanti

direttore Gabriele D’Angelo

“Da Brecht a Christmas Light” musiche di Jackson, Fossati, Coldplay.

---------------------

domenica 10 dicembre – Basilica di San Lorenzo in Lucina

dalle ore 20.30 alle ore 21.30

Coro Polifonico O’ Stella Mattutina

direttore Anna Longo

“…Lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia” Musiche di Gounod, Ghedini, Leontovich.

Nuovo Coro Popolare

direttore Paula Gallardo

“Oggi è nato un bel bambino. Canti della tradizione” Musiche di Yakkey, Lisei, De Marzi.

---------------------

venerdì 15 dicembre – Basilica di San Lorenzo in Lucina

dalle ore 20.30 alle ore 22.00

Coro Centonote, direttore Rino Andolfi

“Christmas is here” brani della tradizione

Schola Cantorum della Libera Accademia di Roma

direttore Giovanni Gava

“Petite Messe Solennelle” di G. Rossini

- Ornella Pratesi, soprano

- Stefania Scolastici, contralto

- Alfredo Gentile, tenore

- Massimo Di Stefano, basso

- Cristina Carini, pianoforte

- Alessandro Bonanno, harmonium

---------------------

Sabato 16 dicembre – Galleria Esedra

dalle ore 16.30 alle ore 19.00

Coro Centonote

direttore Rino Andolfi

“Hark how the Bells” musiche di Denver, Toto, Quartetto Cetra.

Gruppo Vocale I Sincopatici

direttore Paolo Saginario

“Musica in forma di Danza” musiche di Troilo, Kramer, Jobin

ACR Chorus

direttore Antonino D’Amico

“Dal Musical alla tradizione natalizia” musiche da Sister Act, Mamma Mia e dalla tradizione spiritual

Coro dell’Angolo

direttore Alessia Calcagni

“Viaggiare cantando e cantare viaggiando” elaborazioni e armonizzazioni di melodie dal mondo

Coro InGrado

direttore Emanuela Della Torre

“Hallelujah” musiche di Cohen, Leontovich, De Marzi.

---------------------

Sabato 16 dicembre – Basilica di San Lorenzo in Lucina

dalle ore 20.30 alle ore 22.00

Associazione Musicale CaroCoro

direttore Eduardo Notrica

“A little Jazz Mass” musiche di Chilcott, Fauré, Busto

Coro Giovanile Clara Voce, Liceo Motzo di Quartu S. Elena

direttore Federico Liguori

“Le grandi opere ed i giovani: esecuzione della Messa in Requiem in re minore K626 di W.A. Mozart”

-----------------------

Ingresso libero



sito web: festivaldellavvento.it

Pagina Facebook: festivaldellavvento

Per informazioni tel. 338 6882100



I luoghi:

Concerti pomeridiani: Galleria Esedra, nei pressi di piazza della Repubblica con ingresso da Via V. E. Orlando.

Concerti serali: Basilica San Lorenzo il Lucina, piazza San Lorenzo in Lucina.