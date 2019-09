IV edizione Domino Dominio, per gioco e per davvero

Il Festival, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo verrà presentato nella conferenza stampa del giorno 20 settembre 2019 alle ore 11.00 presso l’Auditorio del MACRO di via Nizza.



Con la collaborazione degli artisti invitati a partecipare, per tre giorni, 20 - 21 e 22 settembre 2019, sarà affrontato il tema del dominio dal punto di vista: etico, sociale ed intellettuale, mutuata dalla rappresentazione artistica.



Anno dopo anno Nuvola Creativa si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più viva e reattiva l'azione dell'Arte nella vita culturale di Roma.



Domino Dominio | Per gioco e per davvero



Il concetto di dominio non è la parte finale di un indirizzo internet riferita all'ambito o alla località in cui opera il titolare ma il rapporto sociale di superiorità di un soggetto su un altro.

È un concetto che ha un solo significato: indicare il controllo effettivo da parte di una classe sociale per cui gruppi o individui accettano di instaurare un rapporto gerarchico invece che egualitario. Il dominio è alla continua ricerca di legittimazione, attraverso il richiamo a valori che il dominatore ritiene riconosciuti e diffusi; giacché questa società, basa sulla competitività, sulla libera e sfrenata concorrenza e sull’arrivismo, esige dall’individuo una grinta aggressiva che permetta di farsi strada, a volte anche con aggressività, arroganza e prevaricazione.



Alle diverse forme di dominio sono imputate diverse conseguenze sociali, quali: l'alienazione, la disgregazione del lavoro, la pauperizzazione, le disuguaglianze sociali, la violenza su ogni genere.



Domino è anche un gioco, un gioco a tessere, famoso in tutto il mondo in diverse varianti che però seguono tutte una logica comune.

La mostra Dominio con il gioco del Domino vuole essere un contributo creativo e una risposta critica alla prospettiva delle conseguenze sociali di un paese e delle persone. Secondo noi sono necessarie riflessioni culturali che avviino una profonda revisione degli stili di vita. Passare per questo dibattito diventa fondamentale nel percorso di assunzione di consapevolezza delle conseguenza dell’uso del dominio per contribuire a rendere sempre più viva l'azione dell'arte nella vita culturale di Roma.

La mostra tenta di combattere fanatismi e opinioni che incoraggiano, attraverso etichettazioni arbitrarie, la messa in atto di comportamenti legati al predominio, alla sfrontatezza e all’ aggressività.

L’arte ha un dinamismo straordinario spesso è alimentata da umorismo e stravaganze, dunque quando incontra il gioco segue delle direttrici: quella della simulazione, quella dell'illusione e quella della creatività, comuni tanto all'arte quanto al gioco. L’artista con il suo rigore vitalissimo e ricco d’ironia, sa estendere i limiti convenzionali dell’arte in maniera indipendente, originale e ancora adoperata oggi: l’arte in gioco.



La mostra con i suoi molteplici contributi creativi costituirà, dunque, un insieme di riflessioni sulle diverse sfaccettature del tema; una proposta artistica affinché si possa riflettere e desiderare che mai più nessuno possa avere il dominio su l’altro. L’effetto domino consiste nell’innescare un dibattito virtuoso, una reazione a catena che trasferisca quei valori trascinanti quali la partecipazione, la competenza, l’impegno, l’onestà, la dedizione, la capacità di sognare.



Gli artisti sono stati chiamati ad interpretare il tema non perdendo di vista il lato critico della propria personalità artistica e mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartengono.



La parte coinvolgente della mostra è che le opere realizzate (rettangoli bifacciali e mono facciali), saranno le tessere stesse del gioco del domino. I visitatori della mostra si coinvolgono nella realizzazione dell’installazione e giocano: avanzano e retrocedono seguendo i messaggi veicolati dalle opere che finalmente saranno di dominio pubblico.

Quotidianamente parliamo di sostegno, regole, considerazione, onestà, rispetto dei più deboli, accoglienza, protezione, legalità, giustizia; l'Arte ha in sé la purezza, e quello che gli autori descrivono è ‘’l’inaccettabile violazione di tutto ciò. Collettivo Neworld



AREE MULTIDISCIPLINARI

Arti visive, special guest, performance, video, documentari, videoart. reading, dibattiti.



ARTISTI SPECIAL GUEST

Marco Billeri, Fabrizio Loiacono, Pino dè Notariis, Adriana Pignataro, Eugenia Serafini

MUSEO TEMPORANEO DELLE ARTI

Alessandro Angeletti, Liliana Avvantaggiato, Francesco Maria Bonifazi, Antonella Bosio, Juna Cappilli, Stefania Casadei, Antonella Catini, Antonio Ceccarelli, Federica Cecchi, Silvano Corno, Vincenza Costantini, Silvano Debernardi, Alexander Luigi Di Meglio, Simonetta Enei, Ombretta Iardino, Valentina Lo Faro, Marco Loddo, Luciano Lombardi, Maria Carla Mancinelli, Tina Milazzo, Sandro Perelli, Flaviana Pesce, Gerardo Rosato, Loredana Salzano, Eugenia Serafini, Stefania Scala, Giovanna Silvestri, Anna Tonelli, Jack Tuand, Valter Vari, Emre Yusufi

PERFORMANCE

artisti§innocenti, Lara Ferrara e Paola Beatrice Frati, Letizia Girolami, Antonio Irre, Eugenia Serafini, Mauro Tiberi

VIDEO

Marco Billeri, Massimo Ivan Falsetta, Daniela de Paulis, Maria Korporal, Giusy Lauriola, Marcantonio Lunardi, Loredana Raciti

READING

Antonella Catini, Cristiano Ferrari, Giorgio Linguaglossa, Letizia Leone, Eugenia Serafini



PROGRAMMA



VENERDÌ 20 SETTEMBRE



• Ore 11.00/12.30 AUDITORIUM – Conferenza stampa

Interverranno: Antonietta Campilongo, Antonella Catini, Lara Ferrara, Cristiano Ferrari, Letizia Leone, Giorgio Linguaglossa, Eugenia Serafini, Domenica Giaco. Marialuisa Sales

• Ore 12.30/13.30 proiezione video Dominante il Sentimento – 60’:00”

Rassegna di VideoArt di Loredana Raciti – Introduce: Domenica Giaco. Marialuisa Sales

• Ore 13.30/14.00 Cambialamore di Giusy Lauriola - 3:43

OPENING ore 15.00/20.00

BLACK ROOM – Installazioni - Ore 15.00/20.00

CORTILE - Installazioni - Ore 15.00/20.00

• Ore 15.00/17.00 - Performace artisti&innocenti

• Ore 18.00/18.30 – Performance Eugenia Serafini e i Teliri Incantati

FOYER – Performance

• Ore 15.00/15.30 Tamburo rigenerativo performance di Letizia Girolami - Durata 15’,00

•

SABATO 21 SETTEMBRE



OPENING Ore 15.00/22.00

CORTILE - Installazioni Ore 15.00/22.00

BLACK ROOM – Installazioni - ore 15.00/22.00

SALA CINEMA – Proiezione video/film - ore 16.00/22.00

• Ore 16.00/16.30 Daniela De Paulis - History of Doing

• Ore 16.30/17.00 Maria Korporal - Reynard the Fox

• Ore 17.00/18.30 Dominante è il sentimento Rassegna VideoArt di Loredana Raciti

• Ore 18.30/19.30 Marco Billeri - Tessere

• Ore 19.30/20.00 Giusy Lauriola Cambialamore di Giusy Lauriola

• Ore 20.00/21.30 Virgo I piedi freddi delle donne cortometraggio diretto da Massimo Ivan Falsetta,

con Roberto Herlitzka e Anna Falchi.

LA STANZA DELLA LETTURA ore 18.00/ 20.00

• Ore 18.00/ 19.00 Di Eugenia Serafini Il Preside che camminava sui rami di pino e i Racconti della Luna, ediz. Artecom, Roma 2019. Presentano: Anna Manna e Marcello Carlino - Les Oiseaux, fiaba in versi, Roma, 1996. Presentano: Fabia Baldi e Nicolò Giuseppe Brancato

• Ore 19.00/ 20.00 Poemetto mitologico su Apollo e Marsia - Estasi della macellazione. Lettura scenica di Letizia Leone, con Antonella Catini, Giorgio Linguaglossa.



DOMENICA 22 SETTEMBRE



OPENING Ore 15.00/20.00

CORTILE - Installazioni Ore 15.00/20.00

BLACK ROOM – Installazioni ore 15.00/20.00

SALA CINEMA – Proiezione video/film ore 16.00/20.00

• Ore 17.00/ 18.00 Dominante è il sentimento Rassegna VideoArt di Loredana Raciti

• Ore 18.30/19.00 Tessere di Marco Billeri

• Ore 19.00/19.30 Marcantonio Lunardi - Aesthetics of pain, Worn out, Sanctuary

• Ore 19.30/20.00 Giusy Lauriola Cambialamore

LA STANZA DELLE PAROLE - ore 18.00/20.00

• Ore 18.00/19.00 Fossili di PETROLIO nel GIARDINO inCANTATO letture ed analisi di Eugenia Serafini con Anna Manna, Anna Avelli, Fabia Baldi, Iole Chessa Olivares, Antonella Pagano, Candida Camarca, Alessandra Carnovale. Musica e canzoni, Amedeo Morrone.

• Ore 19.00/20.00 Comando a catena di Federico D’angelo con Silvano Agosti, Giuseppe Cataldi, Davide Cortese, Fernando Della Posta, Gabriella Giuliani, Yolanda La Carrubba, Giulia Ripandelli, Alessandro D'Alessandro, Giovan Bartolo Botta, Nadia Puglielli, Claudio Comandini

SALONE DEI FORUM

• Ore 16.00/16.30 Traiettorie

Con Mauro Tiberi: basso - Antonia D'amore : voce - Giorgia Alma Vicenti e Tiziana Cesarini : danza

• Ore 16.30/17.00 In Corpus Domini - performance - ombre e video in simultanea.

Interpretato e ideato da Lara Ferrara, Paola Beatrice Frati (video, interpretazione, danza), Massimiliano Rocchi regia (video , riprese e effetti speciali) con la collaborazione di Titty Tamantini. - Durata 10’,00

FOYER – Performance

• Ore 15.00/15.30 performance di Antonio Irre Membrana II



INFO

Nuvola Creativa Festival delle Arti IV edizione

Domino Dominio | Per gioco e per davvero

20 – 21 – 22 settembre 2019

MACRO ASILO Museo d’Arte Contemporanea di Roma

Via Nizza 138 Roma

www.museomacro.it



Progetto: Associazione Neworld

Organizzazione: Associazione Neworld - ecologia e sociale - NWart

Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo

Testi: Collettivo Neworld

Servizi fotografici: Alessandro Meoli

Ufficio stampa:

Press Office: uozzart

Salvo Cagnazzo - stampa@uozzart.com - www.uozzart.com

Press Office: Lara Ferrara Comunicazione – T. 347 8812239

laraferrara@outlook.it



Neworld - Nwart

www.antoniettacampilongo.it

anto.camp@fastwebnet.it

arte@antoniettacampilongo.it

T. 339 4394399