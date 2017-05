Festival Anticorpi, diversità in scena: Roma capitale del teatro sociale

Il 19-20 maggio un assaggio dell’Anticorpi Festival a Furio Camillo: tra teatro, danza e fotografia. Anticorpi e Diverse Abilità sono da anni impegnate nel sociale attraverso progetti e laboratori che favoriscono l’inclusione e l’integrazione dei soggetti più fragili attraverso il teatro, la danza e la fotografia.

Un evento che rientra nel prezioso contesto di altre esperienze di incontro e di scambio con il mondo della “diversità”, pensiamo alle iniziative del Teatro Patologico per esempio, in una direzione che fa di Roma una scena sempre più attenta ad iniziative che scoprano il tesoro dell’inclusione sociale e il materiale umano delle persone con svantaggi psicofisici.

Quello che si terrà venerdì e sabato prossimi rappresenta solo un’anteprima del più ricco Festival Anticorpi, che sarà presentato dalle Associazioni Anticorpi e Diverse Abilità ad ottobre a Roma.

Nelle due serate al Teatro Furio Camillo, Via Camilla 44, Roma (Metro A Furio Camillo) troveranno quindi la possibilità di esprimere la propria interiorità una serie di attori “sensibili” e con disabilità intellettive.

19 maggio ore 21.00 ESODO Compagnia Diverse Abilità

ESODO Regia di Alessandra Panelli. Un insieme di scatoloni impilati sono un muro che chiude. Una forza dirompente lo distrugge. La storia di un popolo immaginario sempre cacciato e sempre pronto a ripartire e ricostruirsi. La provvisorietà, la difficoltà di mettere radici ma anche la capacità di ricrearne sono il tema di questa performance a tratti giocosa, a un tempo malinconica e ironica, che esplora il tema della sofferenza e impermanenza della condizione umana.

20 maggio ore 21.00 TUTORIAL Compagnia Teatro Buffo

TUTORIAL Regia e Coreografia di Teresa Farella. Esiste, questa ossessione nel soddisfare il bisogno di imparare a fare qualsiasi cosa nel migliore dei modi. Tutto si può fare e tutti possono fare tutto, basta solo “guardare” e creare milioni di visualizzazioni. Un tutorial non è altro che una "guida", che illustra come utilizzare qualsiasi cosa facendo esempi pratici. Dice dove andare, cosa cercare, come fare … rassicurando sul risultato finale. Piccoli trucchi da apprendere, semplici istruzioni che una dopo l’altra, con minima attenzione sistemano ogni cosa al suo posto, in un ordine fatto di controllo. E così ci si ritrova uno dietro l’altro ad inseguire il modo “giusto”, quello più semplice più veloce per ottenere successo, spesso a sfavore della propria autenticità. Tutto per nascondere, per non mostrare la paura di non sapere dove andare, cosa cercare, come fare… scoprendo la vulnerabilità.

In entrambe le serate saranno proiettati due cortometraggi, realizzati da Jessica Tosi per l’occasione, con gli attori delle due compagnie.