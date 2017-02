Festeggia l'8 marzo a L'Ambretta!

L'8 Marzo, lascia il tuo uomo a casa, chiama le amiche e venite a far festa a L'Ambretta! Per voi abbiamo pensato ad un serata davvero speciale con aperitivo, cena, e brindisi con bollicine! Il menù della serata prevede: Antipasto: meat bolls pork, sfilaccetti di maiale serviti su salsa yogurt alle erbe e ravanello croccante; Primo: strozzapreti integrali fatti a mano con salsa pere e nocciole; Secondo: Salmone gratinato al forno con salsa di mais dolce e zafferano e contorno di sfogliatine di patate; Dolce: Mousse di cioccolata bianca e cuore di fragole; Bollicine. Per info e prenotazioni chiama al 3381137099 o scrivi a info@ambretta.org