Il 25 e il 26 maggio, dopo il successo delle Terre Ospitali in Festa dello scorso febbraio, la Rete di Impresa per la Filiera turistica dei Castelli Romani prepara la seconda edizione de La Festa del Vino Ospitale, in un fine settimana dedicato alla scoperta delle bellezze enologiche e gastronomiche del nostro territorio.

Una due giorni per visitare 10 cantine, conoscere i loro prodotti e produttori, e gustare, assaporare e vivere appieno l’essenza delle nostre Terre Ospitali!

Le cantine vitivinicole aderenti alla Rete dalle ore 10:00 alle ore 19:00 apriranno le loro porte per accogliere visitatori, appassionati e curiosi direttamente presso le loro strutture e offrire loro visite guidate con degustazioni tematiche tra gli storici vigneti della D.O. Frascati.

L’elenco delle Cantine aderenti all’iniziativa

- Agricoltura Capodarco Cooperativa Sociale

- Minardi Historic Winery - Wine Tours, Tastings & Cooking Classes

- casale mattia

- Azienda Agricola L'Olivella

- Villa Simone

- CantinaRibelà

- Casale Vallechiesa

- Merumalia Wine Resort

- Gabriele Magno vino

- Tenuta di Pietra Porzia

Al fianco delle cantine, secondo una modalità di collaborazione ormai più che collaudata, ci saranno i ristoratori, che con showcooking o veri e propri servizi portati in tavola nelle suggestive location delle cantine, metteranno in campo tutta la loro arte culinaria, rielaborando tradizionali ricette e reinterpretando nuove tradizioni il tutto utilizzando i prodotti e i vini dei Castelli Romani.

Qui l'evento Facebook per essere aggiornati su La festa del Vino Ospitale