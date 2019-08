L’Università Agraria di Blera e la Cooperativa L' Olio di Blera -Soc. Coop. Agricola presentano l'8a Festa del Tartufo e dei Prodotti biologici locali, in programma da venerdì 23 a lunedì 26 agosto.

Cene in piazza a base di tartufo, carne alla brace, olio extravergine, formaggi e vino delle aziende locali. Il tutto all'insegna del motto PlasticaZero, grazie all’accordo con il primo fornitore italiano di bottiglie compostabili. Tema di questa edizione sarà la Memoria, con iniziative a partire dal Venerdì, che avranno il culmine domenica 25, con la rappresentazione in costume del rastrellamento operato dalle milizie tedesche a Blera il 29 ottobre 1943.

Risalendo le Forre del Biedano fino alla sorgente del Fiume, situata a Barbarano Romano, si potranno scoprire le vecchie Mole, anticamente usate per produrre farina, e incontrare il faggio, rarissimo per il territorio viterbese perchè tipico dei paesaggi montani. E, ancora, il Beach Volley al centro del Paese. A tenere tutto con il fiato sospeso e la bocca aperta saranno le acrobazie dei protagonisti della Notte Bianca del sabato, accompagnati dalla simpatia della kermesse comica di artisti provenienti da Zelig e Made in Sud.

Domenica, come da tradizione, si terrà la processione in onore di Sant’Ermete e Tombola in piazza. Lunedì spazio al Teatro Circo per bambini,e la sera visione gratuita del film Amaranto, vincitore dell’edizione 2019 del Festival dei Film Indipendenti di Roma. Mai uguali e sempre originali a Blera, perché solo cambiando il modo di pensare sarà possibile cambiare il mondo.

Per info: 3475755393 – 3392834205 - 3291263165.

Maggiori informazioni su https://www.facebook.com/FestadelTartufoSantErmete/