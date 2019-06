Festa Santa Maria della Fiducia

Anche quest'anno torna il consueto appuntamento, ormai quarantennale, con la festa parrocchiale "Santa Maria della Fiducia" che si terrà nel periodo 21-30 giugno. La festa rappresenta il culmine di un anno di lavoro delle varie comunità parrocchiali ed è un momento di forte aggregazione e di orgoglio in quanto completamente autofinanziata da realtà commerciali locali e da singoli privati attraverso donazioni e l’acquisto dei biglietti della lotteria. Inoltre, numerosi volontari sostengono con il loro instancabile lavoro ogni momento della settimana.

I nutriti eventi artistici che si svolgono nella settimana sono affiancati da numerose manifestazioni religiose che culmineranno, sabato 29 giugno, nella processione con l’immagine di Maria per le vie del quartiere, accompagnata dalla banda musicale.

Nel dettaglio la settimana si svilupperà con i seguiti eventi:

Domenica 23 ore 21: spettacolo musicale con i “CHAKA’S”. A seguire alle 22 musicabaret con i “GEMELLI DI GUIDONIA” terzetto di fratelli e cabarettisti musicali che provengono dall’esperienza web\tv di Edicola Fiore. Il loro nome è stato coniato dallo stesso Fiorello.

Lunedì 24 ore 21: “SCORRIBANDE POPOLARI”. Musiche e danze della tradizione popolare.

Martedì 25 ore 21: “Saggio dei bambini della scuola dell’infanzia don U. Terenzi”. Piccoli attori in erba provano a farci sorridere con i loro balli e le loro interpretazioni.

Mercoledì 26 ore 21: “VIVA MUSICA (Labs on the stage)”. Gli allievi della scuola di musica VIVA MUSICA si esibiranno provando l’emozione di stare sul palco davanti ad un vero pubblico.

Giovedì 27 ore 21: orchestra musicale “SIMONE BAND” ballo liscio e non solo per giovani e meno giovani.

Venerdì 28 ore 21: spettacolo musicale con “ROBERTO PAMBIANCHI”: serata all’insegna della musica pop con la cover di Lucio Battisti.

Sabato 29 ore 10: 7° raduno delle auto d’epoca, seguirà sfilata per le vie del quartiere. Alle ore 19 S. Messa solenne ed a seguire processione con l’immagine di Maria per le vie della zona. Al rientro (previsto all’incirca per le ore 22) spettacolo musicale con il “G.R.A.”, band che mutua il nome dalla famosa autostrada che circonda Roma, ma che in questo caso significa Grandi Romani Autori: passiamo qualche ora in compagnia delle più belle canzoni dei nostri più famosi cantautori romani.

Domenica 30 ore 9: La Croce Rossa Italiana illustra le proprie attività sul territorio.

Sempre Domenica 30 ma alle ore 21.30: “ANTONELLO COSTA”. Spettacolo clou della settimana che chiude la manifestazione. Cabaret frizzante con il famosissimo comico, attore e regista che vanta collaborazioni anche con Maurizio Battista.

Particolare attenzione è stata data alle numerosissime scuole di ballo presenti sul territorio che quest’anno avranno ben sei appuntamenti per esibirsi e sempre alle ore 20: lunedì 24 si esibiranno gli allievi della scuola GM PROJECT DANZA, martedì 25 è dedicato all’esibizione della scuola VERTIGO SCHOOL, mercoledì 26 scuola di ballo ROMA CITY BALLET, giovedì 27 esibizione degli allievi della scuola TATY DANCE, mentre venerdì 28 è la volta di GREASE DANCE ed infine domenica 30 toccherà alle scuole BORGHESIANA TWIRLING ed IN PUNTA DI PIEDI. Inutile ricordare che l’emozione, l’eleganza e la preparazione dei giovani artisti (ma anche di quelli più navigati) costituisce uno spettacolo sicuro.

Il tutto è condito con le prelibatezze dello stand gastronomico dove “chef” NON stellati sapranno deliziare lo stesso il palato degli avventori.

Insomma, se volete, ci sono tutti gli ingredienti per divertivi, passare una serata tra amici e…perche no?! Vincere uno dei fantastici premi della lotteria o della pesca di beneficenza.