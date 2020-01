Festa di Sant'Antonio Abate e Sagra della Polenta e dei Zampitti

Come ogni anno l’università dei Mulattieri e Carrettieri di Velletri organizza i Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate Venerato nell’omonima Chiesa,i Festeggiamenti avranno inizio il giorno 14 Gennaio con il programma Religioso che prevede Celebrazioni Eucaristiche, una fiaccolata e il favore "falò" in onore di Sant'Antonio.

Proseguiranno poi Venerdì 17 Gennaio con la Benedizione dello Stendardo che sarà portato in visita nelle case dei fedeli che ne avranno fatto richiesta. Il giorno 18 Gennaio lo stendardo Stendardo visiterà le famiglie e le attività commerciali del Centro Storico, fino ad arrivare a Domenica 19 Gennaio con il programma dei festeggiamenti Civili. Programmazione, quest'ultima, ricca di appuntamenti di rilevante importanza, iniziando con l'ormai storica cavalcata dove lo Stendardo accompagnato dai cavalieri insieme ai gruppi folk e alle bande musicali sfilerà lungo Corso della Repubblica. A conclusione della cavalcata, in Piazza Mazzini assisteremo a all'assegnazione del VIII Trofeo Marcella Maggiore al cavallo/cavaliere con la più bella bardatura, all'assegnazione del XIX Trofeo Adele Nicosanti per il balcone meglio addobbato, all’aggiudicazione dello Stendardo raffigurante Sant’Antonio Abate con asta pubblica. A seguire l'effigie del Santo verrà portata in visita ai malati del nosocomio veliterno Paolo Colombo. Nel pomeriggio lungo Via Martiri delle Fosse Ardeatine si svolgerà la giostra dell’anello per l’aggiudicazione del 46°esimo trofeo Remo Strillozzi.

A seguire in Piazza San Francesco avverrà la Tradizionale favata di Sant'Antonio e la distribuzione gratuita di ciambellette Velletrane e vino. per tutta la giornata di Domenica presso Piazza caduti sul Lavoro si svolgerà la 7° edizione della sagra "dà polenta e dì zampitti" curata dalla "Sfizzeria" in struttura coperta e riscaldata. e per la gioia dei più piccoli anche quest'anno si svolgerà il battesimo della sella con pony (gratuito) per bambini e ragazzi curato dal circolo ippico Equin'ozio. Alle ore 19:00 presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate il Vescovo Diocesano S.E Vincenzo Apicella celebrerà la Santa Messa di chiusura dei Festeggiamenti.

Dopo la celebrazione eucaristica lo strato del Santo verrà consegnato all'aggiudicatario dell'asta.