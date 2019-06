Festa San Romualdo Abate 2019

Nella splendida cornice del territorio delle Five Hills sulla Via Laurentina al Km. 18.500 - Roma (00134 Montemigliore), dal 21 al 23 giugno 2019, si svolge la magnifica festa di San Romualdo Abate. Tre giorni ricchissimi di manifestazioni (Dance Boogie Woogie School, giochi, tornei), concerti live (Statale 66, Quisisona, William Barocchi Band), Intrattenimento (Luciano Lembo), spazi espositivi dedicati all’artigianato, all’abbigliamento vintage.

Sagra della bruscaciccia, stand gastronomici e prodotti locali. Per chiudere la festa favoloso spettacolo pirotecnico e spaghettata "You shock me all night long".