Torna dal 9 all'11 agosto l'appuntamento con la Festa di San Lorenzo a Cave (Roma). Quest'anno il palco dei festeggiamenti in onore del compatrono di Città di Cave, San Lorenzo, vedrà esibirsi grandi nomi.

Una tre giorni di musica, spettacoli, mostre. E non mancheranno gli stand enogastronomici e le attività per i più piccoli. Di seguito il programma dettagliato della Festa di San Lorenzo a Cave.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/2470222093211965/

Il programma

9 agosto - venerdì

h 18:30 - Apertura stand Enogastronomico.

h 21:00 - “Cani Randagi sotto la Pioggia” in concerto;

h 22:00 - Daiana Lou in concerto.

Mostra fotografica Primo Concorso Fotografico Pro Loco Cave

10 agosto - Sabato in rosa | Ass. Cult. Dimensione Donna con la partecipazione dell'Ass. Culturale Terra Madre

h 12:00 - Apertura stand enogastronomico.

h 16:30 - Intrattenimento per grandi e piccini con lo spettacolo di #marionette di Pellegrini Massimiliano.

h 18:00 - Santa messa solenne in Collegiata. Al termine solenne processione con il Venerato Simulacro del Santo Patrono.

h 18:30 - Apertura stand enogastronomico.

h 18:30 SabatoInRosa con DjSet dedicato - AttivitàRicreative dedicate alle Donne ma non solo -

h 20:30 Spettacolo di danzeOrientali di Aisha MaD Bellydance e le AmiratElSharq Group;

h 22:00 Sanremo Story Band diretta dal Maestro Finizio con la partecipazione di Pippo Franco in "Non Ci Resta che Ridere".

Mostra fotografica Primo Concorso Fotografico Pro Loco Cave.

Chiusura della serata con spettacoloPirotecnico.

11 agosto - domenica

h 12:00 - Apertura stand enogastronomico.

h 18:00 Premiazione Primo Concorso Fotografico Pro Loco Cave.

h 18:30 Apertura stand enogastronomico;

h 21:00 Chiara in concerto;

h 22:00 Cotton Club - CoverBand R&B e Soul degli anni '60 e '70.

Chiusura della serata con spettacolo Pirotecnico



Da quest'anno la Festa di San Lorenzo è PlasticFree!