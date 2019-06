Festa di quartiere - Mammut Fest 2019

14-15 Giugno 2019 Festa di quartiere - Mammut Fest 4.0

Grande festa al campo riqualificato di via Mario Pensotti, a Ponte Mammolo!

INGRESSO GRATUITO



Programma completo:

Durante la 2 giorni 7° Quem Vem La Sou Eu Roma - evento di capoeira organizzato dal Gruppo di Capoeira Carcarà Roma in collaborazione con l' ASD Mammut Ponte Mammolo all' Istituto Comprensivo "Giovanni Palombini"



VENERDI' 14

H.17:30 giochi senza frontiere (secchi e umidi)

H.18 Incontri di calcio

H.20 Cena popolare

H.21 Cinema all'aperto (pop corn per tutti/e!) : Little Miss Sunshine



SABATO 15

H 17:30 giochi senza frontiere (secchi e umidi)

H.18 Partita della Carovana dello Sport Integrato

H.19 Incontri di calcio

H.20 Cena popolare

H.20 Dj Aziz live

H.22 Concerto "Io come Zero" con Augusto Amicucci "LA" COVER di Renato Zero.



per info: comitatomammut@gmail.com

comitatomammut.wordpress.com



COME ARRIVARE AL CAMPO MAMMUT:



Il Campo Mammut si trova all'incrocio tra via Mario Pensotti e Via Pio Briziarelli. La fermata metro più vicina è Rebibbia, linea B. La fermata autobus più vicina è Palombini G. (bus 341-350) oppure Casal dè Pazzi - Ciciliano (bus 311)