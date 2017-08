Festa della Pizza a Rocca di Papa. Per due giorni Rocca di Papa ospiterà la V edizione della Festa della Pizza: un'occasione per assaporare le prelibatezze degli antichi forni e visitare i caratteristici vicoli del centro storico.

Ogni forno offrirà le proprie specialità, frutto di tradizioni e lunga esperienza artigianale tramandata di generazione in generazione.



Le piazze del Centro Storico saranno animate da musica, spettacoli, mostre d'arte e giochi, come il flipper, che avrà come ospite d'onore il campione mondiale Daniele Acciari. Inoltre, saranno presenti artigiani che esporranno le proprie opere. A conclusione dell'evento, domenica sera alle ore 22,30, è previsto anche uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo dei Castelli Romani.

Festa della Pizza a Rocca di Papa: il programma

SABATO 5 AGOSTO

- ore 10-20 Galleria Comunale: Mostra d'arte antica e moderna

- ore 17: Apertura stand gastronomici e forni. Apertura mercatini

- ore 18-24: Torneo di flipper. Ospite d'onore Daniele Celestino Acciari (tutti possono partecipare)

- ore 20, Largo Belvedere: spettacolo musicale con Leonardo Di Falco e cabaret con Marco Falchini. Presenta l'evento Gianfranco Butinar

- ore 20, piazza della Repubblica: Spettacolo musicale con canzoni romane e napoletane con Gianni Trinca e Danilo Trinca

- ore 20, piazza Garibaldi: Spettacolo musicale con Sofia Fazi e Marco DJ

- ore 20, Corso della Costituente: Karaoke e musica con Noemi e Alessandro



DOMENICA 6 AGOSTO

- ore 10-20 presso la Galleria Comunale: Mostra d'arte antica e moderna

- ore 11: Apertura stand gastronomici e forni. Apertura mercatini

- ore 18-24: Torneo di flipper. Ospite d'onore Daniele Celestino Acciari (tutti possono partecipare)

- ore 20, Largo Belvedere: Musica dal vivo con Giandomenico Anellino, Daniele Si Nasce. Presenta l'evento Gianfranco Butinar

- ore 20, piazza della Repubblica: Spettacolo musicale dei Poohmerang (cover band dei Pooh)

- ore 20, piazza Garibaldi: Spettacolo musicale con Sofia Fazi e Marco DJ

- ore 20, Corso della Costituente: Karaoke e musica con Noemi e Alessandro

- ore 22,30: spettacolo pirotecnici

Festa della Pizza a Rocca di Papa: dove parcheggiare

L'azienda Quick No Problem Parking, gestore del parcheggio multipiano di Piazza Valeriano Gatta, dalle ore 15 alle ore 24 di sabato e domenica attiverà una tariffa speciale per l'evento: 1 euro per le prime tre ore; per le ore successive alla terza, il costo è di 1 euro l'ora o frazione di ora.