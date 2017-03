Cheesecake, tiramisù e cannoli: c'è la Festa del pistacchio

Festa del Pistacchio a La Cannoleria Siciliana. A partire da lunedì 27 marzo fino a domenica 2 aprile nei due punti vendita de La Cannoleria Siciliana - a Piazza Re di Roma 10 e Corso Trieste 100 - si celebrerà il prodotto che ha reso grandi i dolci della Sicilia: il Pistacchio.



Sarà una settimana ricca di sorprese, con uno spazio dedicato a tutti gli amanti del pistacchio e con prodotti speciali, realizzati dai pasticcieri de La Cannoleria solo per questa occasione.



Durante la settimana in entrambi i punti vendita potrete trovare nuovi dolci a base di pistacchio: Cheesecake al Pistacchio, Tiramisù al Pistacchio e Cuori al Pistacchio.



Ma non finisce qui. Perché potrete assaggiare un nuovo cannolo: il Cannolo Pistacchioso ripieno con ricotta di pecora siciliana e crema di pistacchio interna ed esterna.



In più, in occasione della Pasqua che arriva La Cannoleria Siciliana presenterà la sua nuova Colomba al Pistacchio Fai da Te: colomba artigianale a lievitazione naturale che verrà consegnata con un vasetto della n crema di pistacchio…e che potrete farcire voi stessi a piacimento.

Per finire poi sabato 1 e domenica 2 aprile solo nel punto vendita di Corso Trieste, a partire dalle 18.30, ci sarà un aperitivo speciale al piatto, per rendere ancora più grande la Festa del Pistacchio.

Per prenotare il tavolo per l' aperitivo nelle due fasce orarie: dalle 18.30 alle 20.00, dalle 20.00 alle 21.30 chiamare lo 06 94844621. Cannolo mignon in omaggio!



