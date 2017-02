Festa per la Pace 2017

Domenica 19 febbraio presso il Planet Roma in Via del Commercio 36, con inizio alle 19.00, la 12esima edizione della Festa per la Pace, un'iniziativa a sostegno della Campagna "A Pace e Acqua!". L'ingresso comprende possibilità di partecipare a tutte le attività del programma, cena a buffet no limits e Open Bar. Il programma 19.30 Presentazione del libro L'ARCA DI NOE' di Grammenos Mastrojeni ANIMAZIONE PER BAMBINI spettacolo di burattini a cura di COMPAGNIA MANGIAFUOCO 20.45 LEZIONE GRATUITA DIMOSTRATIVA DI SWING DANCE a cura di FEEL THAT SWING 21.30 MUSICA DAL VIVO Cristina Stabile & the jazz brothers DJ SET a cura di M.lle SWINGUETTE CENA SOLIDALE, OPEN BAR ed approfondimenti sulla CAMPAGNA "A PACE E ACQUA!" per tutta la serata! Gli ingressi Puoi partecipare alla Festa per la Pace facendo un'offerta di minimo 10 euro per la campagna "A Pace e Acqua! Diritto all'acqua, diritto alla vita". I tagliandi sono disponibili presso i nostri uffici. La sera della festa offerta minima 15 euro. Sotto i 12 anni ingresso libero.