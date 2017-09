A fine settembre, puntuale come ogni anno dopo l’estate, ritorna la sentitissima Festa Patronale di Villaggio Breda in onore di Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae.



Al centro come sempre le celebrazioni religiose, con il triduo che avrà inizio Lunedì 25 Settembre alle ore 18 con la Recita del S. Rosario e la Santa Messa presso il PARCO PAPILLO, Martedì 26, sempre alla stessa ora presso il PARCO di TORRE GAIA, e Mercoledì 27 presso la Parrocchia stessa. Come sempre chiuderà le celebrazioni religiose la Processione con l’icona di Santa Maria Causa della Nostrae Laetitiae, Domenica 1 Ottobre alle ore 10.00, e a seguire sarà celebrata la Santa Messa.



L’evento religioso è affiancato da un ricco ed eterogeneo programma di eventi messo a punto dal Comitato Festa Patronale 2017.

Venerdì 29 Settembre dalle ore 19.00 saranno aperti gli stands gastronomici, alle 19.30 ci sarà la dimostrazione della scuola di ballo di ROBERTA ed ARIANNA, e a seguire, alle 20.30, la Compagnia Teatrale Parrocchiale “IL MOSAICO” presenterà la commedia in due atti “ALL’OMBRA DEL CAMPANILE”, e a seguire ci saranno i balli di gruppo animati dai giovani della Parrocchia.

Sabato 30 Settembre, alle 19.30 ci saranno le esibizioni di band musicali giovanili, e dalle 21.00 spazio alla comicità con PABLO e PEDRO e la musica della band di Tony Gullo.

Domenica 1 Ottobre, alle 19.30 l’esibizione della scuola di danza “DANCING QUEEN”, alle 20.30 la serata musicale sarà allietata da “AVANA DANCE” e alle 23.00 estrazione della lotteria e a seguire lo spettacolo pirotecnico.



Chiuderà la Festa Patronale, Lunedì 2 Ottobre, alle ore 18.30, la Santa Messa in onore della Festa degli Angeli Custode, nella quale si pregherà in modo speciale per tutti i nonni e si ricorderanno tutti i defunti.