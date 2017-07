Festa della patata a Vetralla. Al via la terza edizione della “Festa della Patata”, evento culturale fortemente incentrato sulla promozione e sulla riscoperta di sapori, tradizioni e costumi della Tuscia agricola, in particolare di Vetralla.

Festa della patata a Vetralla

La patata ovviamente è il perno su cui ruotano la maggior parte delle attività presenti nel corso della tre giorni di festa oltre che l’ingrediente base della vasta offerta culinaria. Laboratori per bambini, escursioni guidate, giochi popolari, prodotti tipici direttamente acquistabili, musica dal vivo e soprattutto una serie di eventi didattici che hanno l'obiettivo di far conoscere un prodotto, la patata, per anni relegato alla grande distribuzione ed oggi ritornato come opportunità economica locale.

Festa della patata: ultimo week end di luglio

La festa della patata in particolare si svolgerà nei giorni di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 Luglio presso la Villa Comunale di Vetralla e sin dal pomeriggio sarà possibile vivere le tradizioni locali, passeggiare, ascoltare e tornare ad apprezzare un mondo, quello dell'agricoltura, oggi di nuovo alla ribalta grazie all'impegno di tanti, soprattutto dei giovani