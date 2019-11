Festa del Parco dell'Appia Antica (30 + 1)

DOMENICA 10 NOVEMBRE

FESTA AL PARCO 30 + 1



Anche quest’anno si festeggia il compleanno del Parco. Si chiude il Trentennale e si guarda al nuovo decennio. Domenica 10 novembre trekk, visite guidate e tante altre attività in tutto il Parco saranno gratuite o a prezzo speciale.

Alla Cartiera Latina alle 11.30 da non perdere l’incontro con il nostro Presidente, Mario Tozzi “Il clima sta cambiando ci vorrebbe un parco” per parlare di ambiente, sostenibilità e del rapporto tra uomo e natura. L’incontro si tiene presso la Sala Conferenze Antonio Cederna, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Ma ecco il programma completo della Festa al Parco 2019:



ALLA CARTIERA LATINA

Ore 10.00 – 17.00

Ore 10.30 e ore 16.00

Visita guidata teatralizzata Dalla lavatio Matris Deum alla produzione della carta: l’affascinante storia della Cartiera Latina di e con Paola Surace ed Eleonora Selmi.

Ore 11.30

Sala Conferenze Antonio Cederna

Incontro con Mario Tozzi

"Cambiamenti climatici: il ruolo dei parchi per la resilienza urbana" (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Ore 12.30 – 15.30

Musica popolare per grandi e piccini e apertura punti Ristoro.

Ore 15.30

Presentazione dei risultati del Progetto Blue Health con i ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità

Ore 10.30 alle 16.30

“La vita nella Roma Antica: usi, costumi, la tecnologia, l'arte, e la strategia militare dei Romani” rievocazioni storiche con la Legio XXX Ulpia.

Bambini e famiglie: edizione speciale dei laboratori Hortus Urbis, Dì Natura e CartaLab, prenotazione sul posto.



Ingresso libero

Informazioni: serviziocivile@parcoappiaantica.it



IN GIRO PER IL PARCO

I trekk

L’Appia antica tra cave, solfatare e vegetazione

Ore: 9.00, Punto informativo turistico Appia Antica “S.Maria delle Mole”, via della Repubblica snc.Info e prenotazioni: eventi.ilriccio@gmail.com

Gran tour dell’Appia: tra archeologia e ambiente dagli Acquedotti a Tor Marancia

Ore: 9.30, davanti agli studi di Cinecittà, uscita metro A.

Prenotazione obbligatoria: info@inforideeinmovimento.org

Le viste guidate

Voci dalla strada

Ore: 10.00, Piazza di Porta Capena (angolo con via di San Gregorio).

Prenotazione obbligatoria: appiaprimomiglio@gmail.com

Storie di questo territorio

Ore: 10.30 Casale Museo, Punto Info Parco di Torre del Fiscale, via dell’Acquedotto Felice, 120.

Prenotazione obbligatoria: torredelfiscale@gmail.com

Il Sepolcro di Priscilla

Ore 11.00 via Appia Antica, 76.



Casale ex Mulino e Sepolcro Annia Regilla

Ore 11.00 e ore 14.30, via della Caffarella, 23.

Per i più piccoli

Muraingioco

Ore: 10.30, Parco delle Mura Aureliane - Porta Metronia. Info e prenotazioni: comitato.muralatine@gmail.com



Baby Trekking

Ore: 10.30-15.00, appuntamento Casa del Parco, valle della Caffarella, ingresso Largo Tacchi Venturi. Prenotazione obbligatoria: milesera@libero.it



Paesaggi sonori creativi

Ore: 11.00, Casale dell'ex Mulino, via della Caffarella, 23.

Prenotazione obbligatoria: luana.lunetta@gmail.com



In occasione della Festa al Parco tutte le attività sono gratuite.

In caso di pioggia le attività all’aperto sono annullate.

Per info generali: serviziocivile@parcoappiaantica.it o 06 5135316