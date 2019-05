Lariano, città dei Castelli Romani che è famosa per il suo pane, sta ultimando i preparativi per la 10°edizione della “Festa delle Pappardelle al Cinghiale”.

L’evento è ormai ben consolidato ed è organizzato dalla sezione locale dell’associazione Italcaccia: la sede scelta è quella tipica di Piazzale dell’Anfiteatro, con un programma che prevede tre giorni, il 28, il 29 e il 30 giugno 2019 prossimi.

Sarà possibile degustare le ottime e squisite specialità a base di pappardelle al ragù di cinghiale, o pappardelle pomodoro e basilico oltre allo spezzatino di cinghiale, la salsiccia, gli arrosticini di pecora e le patatine fritte. Il tutto verrà accompagnato, e non potrebbe essere altrimenti, dal già citato pane larianese e dal buon vino dei Castelli.

Non mancheranno neanche i balli di gruppi e molti altri divertimenti come giochi per bambini. Questa sagra La prima edizione risale al 2009 e da quel momento la Festa delle Pappardelle al Cinghiale si è affermata come uno dei momenti più attesi in questa parte del Lazio.