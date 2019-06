Festa degli oratori estivi

Per l’8a edizione torna con l’inizio dell’estate la grande Festa degli Oratori di Roma, il tradizionale evento che accoglie i gruppi che già da qualche giorno hanno avviato nelle parrocchie romane le attività per migliaia di bambini e ragazzi alla fine del periodo scolastico.

Quest’anno il Centro Oratori Romani, che organizza da sempre l’evento, li ha tutti convocati a Cinecittà World, il parco divertimenti a tema cinematografico alle porte della capitale per una giornata di amicizia, giochi, divertimento e testimonianza della bellezza dell’esperienza oratoriana anche d’estate.

Il programma della Festa degli Oratori

Il programma prevede il raduno a partire dalle 9.30 all’ingresso del parco con il saluto di mons. Gianpiero Palmieri, Vescovo ausiliare per il settore Est della Diocesi di Roma, ed uno spettacolo di accoglienza per tutti i partecipanti. A seguire i colorati gruppi degli oratori di Roma si disperderanno nel parco per godere di tutte le attrazioni e gli spettacoli. La conclusione della festa è prevista nel pomeriggio con un momento di preghiera comunitaria.

Alla festa prenderanno parte anche i bambini e ragazzi che stanno partecipando al centro estivo “Bambini al centro” organizzato da Medicina Solidale e dal Centro Oratori Romani per accogliere circa una 80 di bambini che vivono in situazioni di disagio, e in modo particolare a quelli delle occupazioni e delle baraccopoli improvvisate alla periferia della Capitale. Oltre una quarantina di volontari si alternano presso una struttura del COR al Quadraro cercando di accogliere il grido dei piccoli più dimenticati di questa città e attraverso un atto concreto di attenzione e di premura nei confronti di questi bambini esclusi.

A Roma sono, infatti, partite proprio la scorsa settimana le attività di decine di oratori estivi che si sono messi a disposizione per l’accoglienza di bambini e ragazzi, animati anche da moltissimi adolescenti a servizio delle comunità parrocchiali preparati e sostenuti da sacerdoti, religiosi e adulti che nel corso degli ultimi mesi hanno lavorato alacremente alla realizzazione di questo progetto, molto gradito anche dalle famiglie. Le attività seguono nella maggior parte dei casi il sussidio diocesano dal titolo “Yume, scuola di samurai” che guida i ragazzi in un percorso formativo e gioioso sul tema della riconciliazione. Tutte le info per la partecipazione alla giornata del 20 sono reperibili sul sito degli Oratori Estivi Romani (https://www.oresroma.org/eventi).