Festa dell'Olio Nuovo e Fanfara dei Bersaglieri a Cerveteri

Ospite d’onore della XI edizione della Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri, la Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli Gennaretti – Lalli. L’appuntamento con la loro esibizione è per le ore 14:30 di sabato 30 novembre in Piazza Santa Maria.

“La Festa dell’Olio Nuovo è una delle manifestazioni più attese all’interno della nostra città – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri – con l’Associazione Olio E.V.O. ogni anno organizziamo con grande passione questa festa che oramai è diventata un appuntamento immancabile per un pubblico davvero importante. Siamo onorati che ad aprire questa undicesima edizione ci sia una realtà prestigiosa, importante e ricca di storia come la Fanfara dei Bersaglieri Gennaretti – Lalli di Ladispoli. La sua presenza sarà un ulteriore motivo per non mancare neanche quest’anno a questa manifestazione che promuove le eccellenze e i prodotti del territorio e allo stesso tempo propone tanti momenti di intrattenimento”.

La Fanfara di Ladispoli è nata durante la tradizionale cena natalizia della Sezione Associazione Nazionale Bersaglieri nel 2015. Alcuni bersaglieri simpatizzanti fanno parte della Banda “La Ferrosa” di Ladispoli. Con spirito bersaglieresco si sono messi in moto per pubblicizzare l’iniziativa e così è nata la Fanfara Gennaretti-Lalli, dai nomi di due soci fondatori della locale Sezione, nata nel 2006, ora scomparsi. Trasmettendo l’orgoglio bersaglieresco la Fanfara non si è più fermata e ha potuto partecipare anche al primo raduno nazionale. Tra i componenti ci sono militari dell’Esercito, della Marina e dei Carabinieri.