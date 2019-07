Luglio, come tradizione vuole, è il mese in cui la Madonna del Carmine, anche nota come "Madonna Fiumarola", esce dalla chiesa di Sant'Agata per girare tra le vie di Trastevere in occasione della cosiddetta Festa de' Noantri.

L'appuntamento ricorrente, ricorda gli eventi del 1535, quando una tempesta colpì Roma e sulle rive del Tevere venne trovata una statua della Madonna in legno di cedro. Subito rinominata Madonna Fiumarola, venne affidara ai carmelitani della chiesa di San Crisogono: furono loro a chiamarla Madonna del Carmine. Poi la statua sacra fu spostata nella chiesa di San Giovanni dei Genovesi per poi trovare la sua dimora definitiva nella chiesa di San'Agata, dove si trova ancora oggi.

La Festa de' Noantri 2019

Martedì 16 luglio, nella chiesa di largo San Giovanni de Matha, si terrà la Messa con investitura dei novizi e presieduta da don Giulio Ramiccia, primicerio della Venerabile Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e Maria Santissima del Carmine. Alle 17 il vescovo Ruzza presiederà la celebrazione eucaristica e, terminata la messa, si esibirà la fanfara della Polizia di Stato a cavallo.

Gli appuntamenti

Le celebrazioni per la Festa de' Noantri avranno poi seguito da sabato 20 luglio.

Ecco il calendario degli appuntamenti in programma:

Sabato 20 luglio 2019

Ore 16,30 - Santa Messa Pontificale nella Basilica di San Crisogono

Ore 18,30 - Processione tradizionale per le vie del Rione

Domenica 28 luglio 2019

Ore 19,00 Rievocazione storica con Processione della Madonna Fiumarola. La Sacra Statua Mariana, a bordo di un battello, discenderà il Tevere accompagnata da autorità religiose e civili e dai nostri Confratelli, mentre nel procedere sino a Ponte Garibaldi una crescente moltitudine di fedeli si affaccerà dalle balaustre dei ponti e dei muraglioni dei Lungotevere. Giunta alla Calata degli Anguillara la Statua verrà portata in processione alla Basilica di Santa Maria in Trastevere.

Lunedì 29 luglio 2019

Ore 6,30 Santa Messa nella Basilica di Santa Maria in Trastevere.

Ore 7,30 Processione di rientro nella chiesa di Sant’Agata e Messa di ringraziamento.