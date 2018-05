Aspettando l'estate: festa nel Giardino di Monk

Sabato 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il MONK- Circolo Arci apre i suoi spazi per una lunga giornata di festa e aggregazione, in attesa che la stagione estiva arrivi a scaldarci.

Le selezioni musicali a cura di Radio Rock scandiranno allegri picnic e sfiziose merende in Giardino, a partire dalle h12.00.

Non mancheranno i giochi per i più piccoli, ma anche i grandi potranno cimentarsi in sfide a biliardino e ping pong.

Si conclude a fine giornata con uno show da non perdere in Sala Principale, con un ospite d'eccezione: Rolando Bruno - Cumbia Trash.