Festa Nazionale dei Piccoli Comuni

Torna Voler bene all’Italia, la festa dei Piccoli Comuni, organizzata da Legambiente, all’interno della campagna PiccolaGrandeItalia, promossa appunto per custodire l’identità e la memoria storica conservate nei piccoli nuclei del nostro Belpaese.

Quest’anno l’iniziativa si svolgerà Domenica 2 Giugno, in concomitanza con la festa della Repubblica Italiana.

Un’iniziativa molto interessante e ricca di contenuti, si svolgerà a Cineto Romano, piccolo centro della Città Metropolitana di Roma Capitale, situato nella media Valle dell’Aniene, distante circa 50 Km dalla Capitale.

Il paese sovrastato da una parte dalla storica e turrita rocca baronale. E’ attorniato da una catena di monti detta delle Serre tra i quali domina il Monte Aguzzo con i suoi 1067 mt., immerso in un ambiente naturale, Cineto offre la possibilità di praticare diverse attività come l’escursionismo, la mountain bike e il trekking nei numerosi sentieri e percorsi campestri che lo attraversano.

Un tempo la sua vita economica poggiava sull’agricoltura (producendo olio, frumento, farro e granoturco) e l’allevamento; tra i prodotti per i quali esso era celebrato, predominavano sicuramente i fiori.

L’iniziativa si aprirà, in mattinata, con un corteo per celebrare la Festa della Repubblica Italiana, accompagnato dal complesso Bandistico, che si concluderà presso il Monumento ai caduti per la deposizione di una corona di alloro.

A seguire apertura del mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici locali.

Alle ore 10.00, per gli amanti del trekking, appuntamento in Piazza S.Giovanni per un’escursione guidata presso il monumento naturalistico RioScuro e percorso Coleman; inoltre possibilità di visitare l’Antiquarium Comunale e la casa museo della civiltà contadina.

Alle ore 12.00 ritrovo presso la corte del Castello Orsini, all’interno del centro medievale, per un aperitivo e una degustazione gratuita di pane e olio locale.

Alle ore 13.00 pranzo in Piazza, organizzato dalla Pro Loco a base di Sagne di Farro, noto prodotto della tradizione cinetese, inoltre sarà possibile degustare altri prodotti tipici della cucina locale.

Durante la manifestazione sarà possibile ammirare una mostra di fotografie dedicata al paese e sarà in corso un’estemporanea di pittura.

Per concludere alle ore 18,00 con lo spettacolo teatrale “Satyagraha” organizzato dall’associazione giovanile i Tratti d’Unione.