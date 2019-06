Festa della Musica a San Basilio: il concerto degli emergenti

D’Orazi: “La musica ha un grande valore sociale in una comunità che non si arrende”.



A San Basilio la Festa della Musica si celebra con il DaleContest, il concorso dedicato agli emergenti che si esibiranno sul palco del Sol (via Donato Menichella 100) venerdì 21 giugno a partire dalle ore 21.00. I musicisti in gara - Nitrus, Arianna Ranalli, Roberto Romanazzo e gli Urbania - alterneranno vari generi: dall’elettronica al rap, dal trap all’indie,dal reggaeton al latin Urban fino alla canzone d’autore. Una giuria di esperti e giornalisti decreterà i vincitori.



“Dopo il festival A sanba c’è dello scorso anno, torniamo in piazza con un concerto dei nostri talenti. Un’occasione in più per dire che i quartieri di periferia considerati difficili sono anche spazi di condivisione dove coltivare la passione per la musica e crescere insieme”. Lo dichiara il direttore artistico Alessandro D’Orazi cofounder della factory Dale Studios e della scuola di musica Sotto i raggi del Sol, che in partnership hanno organizzato l’iniziativa.



Tre i premi in palio con l’obiettivo di favorire lo studio e la ricerca nella musica: un Video Clip Professionale per la categoria “Inediti”; una Sudiosession compresa di Recording/Mix/Master per la categoria “Cover” e Buono di €150,00 presso il negozio Musicis per la categoria “Dj/Producer”.



“Con Edoardo Vianello abbiamo iniziato questa avventura a San Basilio con Sotto i raggi del Sol proprio perché crediamo nella possibilità che la musica può offrire a tanti giovani, in un percorso dove esprimere l’arte e la bellezza che sono in ognuno di noi. E abbiamo voluto farlo in una zona della città conosciuta più per i suoi problemi che per i suoi talenti, una sfida quotidiana che mette la musica e il suo valore sociale al centro di una comunità che non si arrende”.



La serata inizierà alle ore 17.00 con i saggi dei ragazzi e delle ragazze della scuola di musica Sotto i Raggi del Sol e seguirà alle 21 con il Contest, tante sorprese e molti ospiti, tutti del roaster Dale Studios: i DozB, Marck Ilary, Dj Mirko Alimenti e Sagoma. Concluderà Alessandro D’Orazi con alcuni brani del suo ultimo concept album Itaca .