Uno dei modi perfetti per ringraziare la Mamma è trascorrere con lei un'indimenticabile Festa della Mamma a Zoomarine che, come ogni anno, dedica l’intera giornata a questa bellissima ricorrenza.

Domenica 14 maggio, le Mamme potranno dedicarsi una pausa di salute & benessere grazie ad un presidio medico gratuito fornito da Diagnostica Nuova Florida, con personale medico specializzato per la prevenzione del Melanoma e del Tumore al Seno. La prevenzione è fondamentale e spesso viene trascurata per mancanza di tempo. A tal ragione, il Parco offre una grande opportunità per tutte le Mamme presenti, durante l’intera giornata.

Tra le divertenti attività e laboratori creativi della giornata, i bambini potranno realizzare dei fantastici origami da regalare alle Mamme, in collaborazione con “Origami in Linea”. Possibile poi fare una dedica alla propria mamma, tramite la Fan Page Facebook di Zoomarine: le frasi più dolci e particolari verranno proiettate sul maxi schermo del fantastico Stadio dei Delfini!