"Festa della Madre Terra", edizione straordinaria del Mercato Contadino

Domenica 8 marzo è in programma un'edizione straordinaria del Mercato Contadino Roma e Castelli Romani all'interno dell'Ippodromo Capannelle. Appuntamento dalle 9 alle 18 per festeggiare in modo speciale la Madre Terra.

Ad incontrarsi saranno contadini, artigiani, artisti, musicisti, associazioni, per offrire tutto il meglio delle materie prime locali, oltre a laboratori, attività per bambini, street food contadino e musica popolare.

Ecco le attività in programma in occasione della Festa della Madre Terra:

Scambio di semi e piantine

Grazie all'Orto Botanico Roma "Tor Vergata" e agli Amici dell'orto 2 (Semi Ortaggi Antichi e tradizionali) verranno allestiti dei tavoli per lo scambio dei semi per affermare e difendere la libertà di conservare, utilizzare e scambiare le sementi.

Laboratori per bambini e non solo

Dalle ore 10.00 MICROLABORATORIO dedicato ai bambini DIPINGI la tua MAGLIETTA! Crea la tua maglietta originale con colori naturali (le mamme sono invitate a portare le tshirt da personalizzare!)

Dalle ore 10.30 DONO della Pasta Madre. Imparare come fare in casa un pane buonissimo e digeribile, senza forni costosi o attrezzature particolari

Dalle ore 10.30 e ore 11.30 Laboratorio di Cosmesi Naturale per iniziare ad autoprodurre, risparmiando e salvaguardando l’ambiente

Dalle ore 12.00 Mini corso VEG - Idee, ispirazioni e ricette

Prevista anche un' introduzione alle erbe officinali del territorio finalizzata alla condivisione sul web. E, alle ore 15.00 SUONOTERAPIA. Sound Healing: gli strumenti agiscono secondo i principi della vibrazione e della risonanza, armonizzandoci e ristabilendo un equilibrio armonico al nostro Essere. Portare un tappetino da yoga.

Presenti alla Festa della Madre Terra operatori olistici che introdurranno alla conoscenza del "Genesa Crystal" e della "Danza con la Magia dei Cinque Elementi".

Interverranno anche i dialogatori di Greenpeace Gruppo Locale Roma.

Infine per tutti i bambini il battesimo della sella dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 grazie a istruttori qualificati.