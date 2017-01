Festa Indiana a Roma

L'amore e l'India si incontrano ancora una volta.. Dove c'è amore, c'è India, buon cibo, danze, colori e profumi. Grazie a voi , per il gran successo dei numerosi degustazioni in giro per Italia , l'evento all' ambasciata indiana, Roma in 2016, Subito dopo il San Valentino, Tata Tandoori e i danzatori Indiani tornano a esibirsi nella magica cornice di via delle Quattro Fontane, in pieno centro a Roma, per propiziare nuovi incontri e dare nuova forza e fantasia a sentimenti già sbocciati. Single o in coppia, non potete farvi scappare l'occasione di cenare con squisite portate indiane preparate con cura e maestria da una rinomata chef. Nè potete non scatenarvi subito dopo nelle allegre danze Bollywood assieme a un folto gruppo di giovani indiani e italiani, che vi ammalieranno con le loro coreografie d'effetto e facili da imitare. Il programma questa volta prevede come cocktail di benvenuto spritz orientali, allo zenzero (tajmahal) , accompagnato da delizioso finger food indiano e un "contorno" di danza Bolly & Belly fusion. Provate anche voi: fatevi guidare dai passi da ''Holi Dance Group''. Poi si passerà alla cena vera e propria, con pietanze speziate e afrodisiache. La serata terminerà con danze e tanta allegria . Tutti potranno richiedere un tatuaggio all'henné che porti fortuna e tanto, tantissimo…amore! Giorno : Sabato il 18 Febbraio 2017 Dalle ore 20. 30 alle ore 23.30 Dove : Via delle 4 Fontane 21 C , 00187 Roma Contenuto : Cena Indiana Completa , Tatuaggi all' henne 100% naturale, Danza, Musica e proezione Bollywood , Presentazione Culinario Indiano. Contributo Della Serata : 20 euro / persona tutto incluso . No Dresscode !!