Festa di fine "Letture d'estate" a Castel Sant'Angelo

Il ricco palinsesto di Letture d'estate, festival che ha accompagnato i romani per tutto il periodo estivo nei Giardini di Castel Sant'Angelo, sta per giungere al termine. Gli ultimi appuntamenti con i libri e le letture per tutte le età, si svolgeranno il 31 agosto, per poi chiudere in bellezza la manifestazione con una grande festa aperta a tutti.

"Siamo arrivati alla fine.

Di questo triennio, di questa estate.

Che fare?

Ovvio.

Una festa!"

Così Letture d'Estate presenta il party conclusivo che avrà inizio il 1 settembre, dalle 21,30 in poi, nei magici giardini di Castel Sant'Angelo.

"La musica dei Caltiki, lo svuotafusti, i libri in regalo, Vito e tutto il team di letture vi aspettano il primo settembre per una gran festa all’ingresso dei Giardini, sotto al Castello. Per chi c’è stato, per chi è passato, per chi ancora non era venuto".

Maggiori informazioni qui: https://www.letturedestate.it/eventi-2019/festa-di-fine-letture-destate-svuotafusti-e-libri-caltiki-live/