Festa d'estate 2019 al Circolo Canottieri Lazio

Giovedì 11 luglio, la sera, sera al Circolo Canottieri Lazio - Lungotevere Flaminio, 25° - si terrà la tradizionale “Festa d’estate” edizione 2019. Uno degli appuntamenti più attesi dell’anno che si svolgerà in concomitanza della 55ma Coppa dei Canottieri Zeus Energy, il torneo di calcetto dei circoli storici più antico d’Europa. I soci che aderiscono al torneo dopo aver difeso i colori biancocelesti, raggiungeranno i membri del circolo per festeggiare tutti insieme un’annata di successi.

A fare gli onori di casa come sempre il Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni: "Il 2019 è stato per il nostro Circolo un’annata straordinaria, oltre al grande successo di tutti eventi che abbiamo ospitato, prima di darci appuntamento a settembre, ne abbiamo ancora tantissimi altri. Tra cui il Charity Match 'Il fiume per i bambini' per sostenere 'Frammenti di Luce', la nuova campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus, e la cerimonia e la storica processione sulle acque del Tevere della Santissima Vergine del Carmelo che chiamiamo confidenzialmente 'Madonna Fiumarola'".

Tantissime le novità in serbo del Circolo Canottieri Lazio che il prossimo anno festeggerà il suo centenario e che per ora ancora non possiamo svelare. Durante la Festa d’estate, infine, gli ospiti potranno divertirsi grazie alla band romana “Illi Vanilli” e brindare al prossimo anno da bordo piscina, illuminata per l’occasione da suggestive lanterne.