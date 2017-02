Festa donna: convegno Obiettivo Benessere

Anche quest'anno l'Istituto Frontis organizza, sabato 11 Marzo 2017 alle ore 8:30 presso l'Università Salesiana di Roma, la XII edizione del Convegno di Medicina del Benessere "OBIETTIVO BENESSERE" durante il quale gli specialisti illustreranno tutte le novità e i risultati ottenuti sui nostri pazienti nel campo della nutrizione, dell'integrazione, della medicina estetica e della medicina antiaging. La novità dell'evento sarà la Consulting Area, tavole rotonde sulle tematiche di più frequente richiesta da parte del pubblico durante le quali sarà possibile rispondere a tutti i quesiti che verranno posti agli esperti. Al termine della mattinata ci sarà la premiazione del concorso a premi per la salute. "Mi vedrei così! "e per rafforzare piacevolmente i temi trattati, si svolgerà dalle ore 14,00 l'evento NUTRIGUSTO, eccellenze alimentari made in Italy. Per info e iscrizioni: Tel. 0688640002 www.frontis.it