Festa della Donna: 50 sfumature di nero. Festa della Donna allo Chalet nel Bosco. L'8 marzo nella location di Roma Nord il party ispirato al mondo cinematografico delle 50 shades, dalla cena fino al mattino.

Due sale - Cena buffet servita da speciali camerieri - Strip Show by centocelle nightmare - Dj Set tutta la notte - Thematic Gadgets.

• Ingresso ore 20.30 con cena buffet:

10€ cena buffet in piedi + 1 drink p.p.

20€ cena buffet con tavolo fino alle 23.30 + 1 drink p.p.

25€ cena buffet con tavolo riservato tutta la notte + 2 drink p.p.

Nb. Sala 1 con buffet a ingresso esclusivo donne fino alle 00.00, gli uomini potranno accedere alla SALA 2 per il buffet e solo dopo la mezzanotte nella Sala 1

Ingresso Disco ore 23.30 in lista

Donna 10€ con drink

Uomo 15€ con drink

Verrano regalate mascherine ispirate al film a tutte le donne che si inseriranno in lista per l'evento.

• Tavoli a partire da 30€ a persona (1 bottiglia ogni 5 pax)