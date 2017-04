Sagra della pizza fritta e Festa di Primavera

Arsoli, Festa Della Primavera e Sagra Della Pizzafritta. La manifestazione, si svolgerà il 25 aprile ad Arsoli, la "piccola Parigi" di Luigi Pirandello, è una "ghiotta" occasione per conoscere il patrimonio culturale, le tradizioni, lo spiccato senso dell'ospitalità, gli eventi e le eccellenze gastronomiche locali. Una giornata in un ambiente sano, a pochi chilometri da Roma, in una atmosfera di profumi, colori, musica e sapori di altri tempi che la Pro Loco di Arsoli coltiva da sempre con amore e passione.

In programma, già dalla mattinata VISITE GUIDATE GRATUITE AL BORGO MEDIEVALE, AI MUSEI, ALLE CHIESE ED ALTRI SITI DI RILEVANZA STORICA, ARTISTICA ED ARCHITETTONICA. Appuntamento con le guide e formazione dei gruppi presso il Museo delle Tradizioni Musicali in Corso San Bartolomeo alle ore 10,30 - 12, 00 e 14,30. I Musei resteranno aperti per l'intera giornata; Dalle 10,30, in Piazza Amico D'Arsoli, all'ingresso del paese ARCHEOMERCATO DELLA TERRA con esposizione delle eccellenze del territorio organizzato in collaborazione con la Condotta Slow Food di Tivoli e Valle dell'Aniene e MERCATINO DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO; dalle ore 12,00 "SI PRANZA IN PIAZZA".

Nella splendida cornice della Piazza Valeria, in pieno borgo medievale, a prezzi contenuti e popolari si potranno gustare i piatti della tradizione contadina realizzati con modalità tipiche e con genuini prodotti locali: "sagne" - pasta di farina di grano e acqua fatta a mano realizzando una sfoglia, molto maneggiata, leggermente spessa e tagliata della larghezza di un dito. E' condita con sugo di pomodoro, aglio e olio; "pizza summa co' ll'erbe" - specie di pane schiacciato, ottenuto da un impasto di sola farina di grano, non lievitato, cotto al forno a legna, accompagnato da cicorie selvatiche o altre verdure "ripassate" in padella; "saciccie" - salsicce di suino di produzione locale, cotte alla brace; "pizzafritta roscia" - frittella realizzata con pasta lievitata fritta in olio bollente e condita con salsa di pomodoro, capperi ed altre spezie. In caso di maltempo sono disponibili spazi coperti.

Dalle ore 16,30 "SAGRA DELLA PIZZAFRITTA" con distribuzione della tipica frittella "dolce" realizzata con impasto non lievitato e cosparso di zucchero (in alternativa e su richiesta anche con il sale); inoltre SPETTACOLO DI MUSICHE, CANTI E BALLI DEL CENTRO-SUD CON I TERRANOSTRA. Arsoli, a circa 50 km da Roma, si raggiunge con Autostrada A24 Roma-L'Aquila, uscite Vicovaro-Mandela o Carsoli-Oricola e proseguire per circa 10 Km sulla S.S. n. 5 Tiburtina fino al Km 60;- F.S.

Stazione di Arsoli, con partenze da Roma sulla linea Roma-Avezzano-Sulmona; Autolinee COTRAL, dal Capolinea Metro Ponte Mammolo linea Roma-Subiaco o corse dirette. L'area della festa è accessibile ai disabili. Info: Ufficio Turistico Pro Loco Telefono / Fax 0774 920290 Cell. 3495856284 e-mail: prolocodiarsoli@libero.it Web: www.prolocodiarsoli.it