Festa di primavera a Tor Fiscale

Giornata all'insegna del tempo libero all'aria aperta nella splendida area archeologica di Torre del Fiscale. Ore 10.30 visita guidata ai più importanti monumenti dell'area di Torre del Fiscale dalla Torre agli acquedotti romani, con ingresso speciale alla torre dopo il recente restauro.

Ore 13,00 pranzo con cucina a base di erbe del parco sconto carta amici 10% Intera giornata Legio VII Gemina: percorso didattico per far rivivere e toccare con mano diversi ambiti della vita civile, religiosa e militare dell'epoca Romana Imperiale. Appuntamento: ore 10.30 - Punto info Tor Fiscale Prenotazione e info anche per pranzo 333.6891754 - 328.1623639