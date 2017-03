Festa di Primavera a OrtoAttivo Fiumicino

Domenica 26 Marzo torna l'appuntamento della Festa di Primavera organizzata dalla Cooperativa Mobi.Di presso gli orti urbani di Via Monte Solarolo a Fiumicino. Festeggiare la Primavera a OrtoAttivo è anzitutto un modo per rievocare la fertilità della terra, unita alla potenza della luce che torna a recuperare il tempo conteso col buio, in un ciclo naturale che continua dalla notte dei tempi. È anche un'occasione per condividere momenti di socialità e partecipare alle tante attività proposte. Come di consueto apriremo le porte a tutta la cittadinanza sperimentando con grandi e piccini la possibilità di contribuire, attraverso piccole azioni quotidiane, alla salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo. Sarà possibile partecipare ai seguenti laboratori e workshop gratuiti: per i bambini si va dal recycling creativo e messa a dimora di piante grasse in vasetti prodotti in loco esclusivamente da materiali di riciclo, ai giochi didattici del Campo Natura, le attività ecologiche di intrattenimento del nostro centro estivo; gli adulti avranno invece la possibilità di cimentarsi nel riconoscimento delle erbe spontanee attraverso un workshop che consentirà di osservarne caratteristiche, tempi di raccolta, uso e possibili rischi; potranno inoltre partecipare ad una classe di esercizi di Bioenergetica, condotta da uno psicoterapeuta certificato, che sciolgono le tensioni psicofisiche attraverso una respirazione profonda e coinvolgono i muscoli del corpo contribuendo a riscoprire il proprio benessere. L'evento si svolgerà dalle 10 di mattina fino al tramonto ed ospiterà stand di produttori biologici locali, Gruppi di Acquisto Solidali, artigiani ed associazioni del territorio che proporranno le loro attività. Si potranno degustare i prodotti degli stand e partecipare al pranzo sociale organizzato per sostenere i progetti della Cooperativa. Vi aspettiamo sempre più numerosi per dare inizio ad una nuova stagione di impegno e amore per la nostra Terra. Per info e prenotazioni dei laboratori tel: 06 65048152 mail: comunicazione@mobidi.org sito: www.mobidi.org evento fb: https://www.facebook.com/events/1645878979047986/