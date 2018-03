Festa di Primavera a Ortoattivo 2018

Domenica 8 aprile presso OrtoAttivo, si apriranno le porte ai cittadini di tutte le età per il consueto appuntamento firmato Mobi.Di.

La Festa di Primavera a OrtoAttivo, giunta alla sua quarta edizione, nell'anno dei festeggiamenti per i 20 anni di attività della Cooperativa, si arricchisce di novità, ospiti e attrattive per grandi e piccini, consolidando la naturale vocazione per l'ambiente e la diffusione di stili di vita sostenibili. L'evento è soprattutto un momento di festa e socialità, ma anche un'imperdibile occasione per conoscere e sperimentare piccole azioni in grado di trasformarci in costruttori di futuro, un futuro migliore, più pulito e forse l'unico possibile.

Dedicati alla natura e alla sostenibilità ambientale sono infatti i consueti laboratori gratuiti per adulti e bambini organizzati dalla Cooperativa e dai partner della Festa: dal “riciclo creativo” al compostaggio domestico, dai giochi ecologici dei Centri Estivi alle attività artistiche, al mondo delle api e alla lavorazione del pane. Per partecipare ai laboratori sarà necessario iscriversi attraverso il sito della Cooperativa.

L'evento avrà inizio alle ore 10.00 e proseguirà fino al tramonto. Ci sarà il pranzo sociale organizzato per sostenere i progetti della Cooperativa. Saranno presenti stand di produttori locali, Gruppi di Acquisto Solidale ed associazioni del territorio che proporranno degustazioni e attività varie.

Il tema centrale della Festa di quest'anno è dedicato alla “spesa sostenibile e consapevole”. È prevista infatti, all'interno della Festa, l'inaugurazione del “Mercato Arti e Orti”, un'area all'interno di OrtoAttivo che ospiterà, inizialmente a cadenza mensile, i prodotti a km0 delle aziende agricole e dell'artigianato locale.

Non mancherà la musica ed altri momenti di intrattenimento artistico che allieteranno tutti coloro che vorranno trascorrere con noi questa giornata di festa.



comunicazione@mobidi.org

www.mobidi.org

Evento fb: https://www.facebook.com/events/210727183013623/