Festa di Carnevale al Museo APR

Vieni a vivere la storia del Carnevale e a scoprire insieme a noi l'origine delle stelle filanti, delle maschere e dei dolcetti tradizionali. Ci saranno tanti laboratori, letture per bambini, visite guidate e tante altre attività. Non mancare! INFO: http://museoapr.it/festa-di-carnevale-al-museo/ PROGRAMMA Ore 10.00 Visita guidata gratuita Ore 11.00 - Laboratorio didattico "Le maschere e il Lupercale" - vi raccontiamo un antico rito romano, che si celebrava a febbraio a Roma e da cui sono sopravvissuti alcuni "riti" carnevaleschi. Con cartoncino ed elastici, non sarà difficile realizzare una maschera da "lupacchiotto"…e infine improvvisare un simpatico corteo di Luperci. - Lettura fiabe antiche per i più piccoli (3-5 anni): Le Metamorfosi. Storie di Uomini e Dei di Laura Russo, liberamente tratto da Le metamorfosi di Ovidio. Ore 12.00 Visita guidata gratuita Ore 13.00 Pausa pranzo Ore 14.00 - Laboratorio didattico "Le maschere nell'affresco romano". Un momento unico dedicato alla tecnica dell'affresco in cui ciascun bambino potrà disegnare una maschera utilizzando i pigmenti naturali.Su supporto in pietra fossile ciascuno si divertirà a stendere l'intonaco appena impastato e imparerà ad utilizzare pennelli e colori semplicemente sciolti in acqua per creare un dipinto che durerà 2000 anni. - Lettura fiabe antiche per i più piccoli (3-5 anni): Le Metamorfosi. Storie di Uomini e Dei di Laura Russo, liberamente tratto da Le metamorfosi di Ovidio. CONTRIBUTO: euro 10.00 per un laboratorio (mattina o pomeriggio a scelta); euro 15,00 per due laboratori; euro 3,00 letture per i piccoli (i genitori non pagano, previsti sconti per fratelli) PRENOTAZIONI http://museoapr.it/festa-di-carnevale-al-museo/