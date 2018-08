Festa di apertura all'Angelo Mai: Selton in concerto

Il 7 settembre festa di apertura all'Angelo Mai con i Selton in concerto. Dal Mi Ami di Milano all' Home Festival di Treviso e la partecipazione alla prima edizione di United with tomorowland Italia, dal 24 Maggio la band è sui palchi dei principali festival italiani con “MANIFESTO TROPICALE SUMMER TOUR”!

Un ritorno atteso quello della band italo-brasiliana, dopo il successo dell’album “MANIFESTO TROPICALE” (Universal Music), prodotto da Tommaso Colliva e segnalato tra i migliori 20 album del 2017 secondo la speciale classifica di fine anno di Rolling Stone.

Il loro sound originale mescola pop e tropicalismo, l’italiano al portoghese e l’inglese, storie girovaghe e luoghi indecifrabili senza posti di frontiera.

Porto Alegre come punto di partenza, poi Barcellona e ora l’Italia, i SELTON - in quella che ad oggi è la loro formazione a trio (a cui si sono aggiunti live due musicisti Daniela Mornati alle tastiere e Raffaele Scogna alla batteria) - racchiudono appieno il significato più aperto del termine collettivo con un’identità e una storia sempre in movimento che attraversa spazio e culture.