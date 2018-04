A Lariano arriva la 9° edizione della Festa delle pappardelle al cinghiale.

Un'occasione per gustare le ottime pappardelle al cinghiale, con pasta fatta a mano secondo latradizione. Ma non solo: in occasione della festa s potranno gustare anche altri prodotti tipici come lo spezzatino di cinghiale, salsiccia, fagioli al ragù di cinghiale, arrosticini di pecora, patatine e il famoso pane di Lariano. Ottimi vini dei castelli romani e tanta birra alla spina.

Intorno: divertimento, musica dal vivo, balli di gruppo, animazione per i bambini, giostre e tanto divertimento.