Festa delle meraviglie al Luneur Park

Al Luneur Park è sempre festa...anche quando le feste sono finite! Il Giardino delle Meraviglie di Roma vi invita al party più folle di ogni Regno di Fiaba: la ricorrenza in cui tutti sono i festeggiati. Quale? Semplice, la festa del NON COMPLEANNO!

Nei weekend del 19 e 20, 26 e 27 Gennaio, dalle 10:00 alle 18:00, potrete letteralmente capitombolare in un mondo meraviglioso animato da fantasiosi personaggi e folli situazioni, per scrivere la Favola più divertente: oltrepassa lo specchio magico e vieni a conoscere il Bianconiglio, Alice e lo Stregatto.

Gira gira in tondo, c'è più gusto e sapete perché? Tra matte Maratonde nella Terra delle Farfalle, colorati Flash Mob ai piedi della Lepre Marzolina e l’immancabile tè del pomeriggio nella Casa del Gelato in compagnia del folle Cappellaio Matto… dovrete cercare di sfuggire alla Regina di Cuori per vivere con gli abitanti del Luneur Park un weekend…delle Meraviglie!