Festa della Taranta a Fiumicino. In occasione di Fiumicino Estate appuntamento con le sonorità salentine: sul litorale arriva infatti la Festa della Taranta.

A Fiumicino il 13 agosto, a partire dalle 21.30, in piazza Grassi, per la Festa della Taranta è di scena l'associazione culturale Canto d'Inizio con "Si balla la Pizzica". Una serata in cui ballare e scatenarsi.