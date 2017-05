Festa della Repubblica Multietnica 2017

TESTIMONIANZE, MUSICA E SAPORI DAL MONDO Organizzata da Energia per i Diritti Umani ONLUS Venerdì 26 maggio ore 15 - 24 Casa della Partecipazione Via dei Sabelli 88/A Roma (zona San Lorenzo) La nostra ricchezza è fatta dalla nostra diversità: l'altro è prezioso nella misura in cui è diverso Siamo ormai davanti a un mondo che tende a creare delle barriere, degli ostacoli che ci impediscono di entrare in contatto con gli altri. Un mondo che ci spinge a guardare l'altro come ad una minaccia da respingere e non come una risorsa da cui attingere. La convinzione che ci sia un solo modo giusto per vivere è la causa principale della più grande minaccia per l'uomo. E' per questo motivo che abbiamo deciso di organizzare un momento di incontro e condivisione, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, che racconti la repubblica che vogliamo: multietnica, multiculturale, solidale. Una festa che metta in mostra quanto di buono ogni cultura porti dentro di sè, quanto di buono ogni persona possa dare al mondo. Con un viaggio che attraverserà idealmente i cinque continenti, andremo alla scoperta delle tradizioni, delle danze e della cucina di diverse etnie e culture. L'evento, ad ingresso libero, ha ricevuto il patrocinio del II Municipio di Roma Capitale e avrà luogo presso la Casa della Partecipazione a Roma, in via dei Sabelli 88/a (San Lorenzo), mentre stand espositivi saranno allestiti nel piazzale antistante. Interverrà all'evento Lucrezia Colmayer (Assessorato alle Politiche Giovanili, Universitarie, Ricerca, Lavoro, Integrazione, Pari Opportunità, la Memoria, Partecipazione, Fondi Europei). Durante tutta la giornata sarà possibile visitare la mostra fotografica "HUMAN"- II edizione, nella quale saranno esposte le 10 opere selezionate dalla giuria del concorso fotografico omonimo e dal pubblico online. Il pubblico presente alla mostra potrà votare per la foto che ritiene più bella. Alle ore 20.00 saranno comunicati i nomi dei vincitori del concorso e consegnati i premi. Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA Durante tutta la giornata, verranno allestiti nel piazzale antistante stand espositivi delle associazioni/comunità che aderiscono.

Ore 15.00 - APERTURA MOSTRE DI PITTURA E FOTOGRAFIA Verranno esposte le 10 opere selezionate dalla giuria del concorso fotografico "Human" - II edizione e dal pubblico online. Il pubblico presente alla mostra potrà votare per la foto che ritiene più bella; la votazione si chiuderà alle ore 19.30. Verrà inoltre allestita la mostra di pittura dell'artista senegalese Ely Fall e della fotografa Nunzia Esposito, vincitrice della I edizione del concorso "Human".

ORE 15.30 - CACCIA AL TESORO MULTICULTURALE Per grandi e piccoli, una caccia al tesoro alla scoperta della diversità culturale e dei tanti colori di San Lorenzo.

ORE 16.30 - PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO "WOMEN ARE HEROES" del fotografo e street artist JR Autore diversi anni fa di una incredibile operazione di guerrilla art al femminile ideata per dar voce alle donne, JR ha realizzato delle vere e proprie gigantografie di volti di donna, installate nelle favelas di Rio, negli slums indiani per finire fino alla Cambogia e alle baraccopoli del Kenya. Il film nel 2010 ha calcato la Croisette del Festival di Cannes, portando alla ribalta con opere provocatorie e la battaglia quotidiana delle donne contro la violenza, l'emarginazione, il sopruso e la discriminazione. Con il girato, JR racconta la nascita e la realizzazione di questa mastodontica operazione pubblica, svelando storie e retroscena. Con le musiche di Massive Attack e Patrice, il documentario è un pugno allo stomaco ma anche una vera opera d'arte, capace di aprire a riflessioni sul difficile tema della violenza sulle donne e allo stesso tempo di mostrare l'arte della fotografia e la sua alta funzione sociale (fonte: http://www.memorieurbane.it/).

ORE 18.00 - PRESENTAZIONE DEL LIBRO "A CHI VOGLIA ASCOLTARE" di Laura Rodriguez (Edizioni Multimage) I pensieri, le idee, i sentimenti e i progetti della prima deputata umanista del pianeta. La voce di chi non ha voce. La voce di Laura Rodríguez risuona ancora forte e chiara nelle sue lotte per i diritti dei diseredati, delle donne, dei popoli originari; ma anche ci accarezza con dolcezza quando parla del suo dialogo con la morte che l'ha raggiunta a soli 35 anni. A 25 anni dalla sua prima edizione questo libro, curato ora dal figlio Simón, racconta l'azione politica, sociale ed esistenziale della deputata umanista, che resta di un'incredibile attualità. Laura Rodríguez Riccomini (1957-1992), cilena, ha fatto parte del Comando por el NO nel plebiscito che ha cacciato Pinochet. Ha partecipato alla I Internazionale Umanista a Firenze nel 1989, di cui fu eletta vicepresidente; è stata eletta deputata per il Partito Umanista con la lista unitaria dei partiti di opposizione, nelle prime elezioni democratiche dopo la dittatura. Come deputata ha lottato per i diritti umani, per la democrazia diretta e partecipativa, per la responsabilità politica.

ORE 20.00 - PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO "HUMAN" (II edizione) Saranno comunicati i nomi dei vincitori del concorso e consegnati i premi, a cura della giuria e degli organizzatori del concorso.

ORE 20.30 - CENA MULTIETNICA A CURA DI BAOBAB STREET FOOD ETNICO La cooperativa Baobab Street Food è una società d'imprenditorialità giovanile composta da giovani di diverse nazionalità, che presenta un team di cuochi appassionati della loro cucina di provenienza: l'integrazione cominci proprio con il gusto!

ORE 21.00 - MUSICA, ESIBIZIONI E TESTIMONIANZE DI: Associazione culturale le danze di Piazza Vittorio, Associazione Euro-Latina, Gruppo di capoeira Quilombo Urbano, Comunità Eritrea, Sartoria Karalò di Communia, Engim Internazionale, Associazione Mauriziana di Roma, Comunità Buddista Theravada in Italia, Istituto d'Arte e Cultura Multietnica, La Casa Boliviana, Diritti al Cuore ONLUS, Comunità Indiana, Comunità Buddista e Cattolica dello Sri Lanka, Comunità Pakistana, Associazione dello Sri Lanka in Italia, Associazione Ponte Internazionale - API, Comunità del popolo Somalo nel Lezio, Civico Zero cooperativa sociale, Comunità Senegalese, Centro SPRAR Enea, Associazione Nepalese a Roma, Associazione Venezuelani in Italia, QuestaèRoma Associazione Culturale e sportiva contro le discriminazioni, La Malamurga. PER INFO E ADESIONI Energia per i diritti umani ONLUS 392 7994235 - 06 45429852 Via degli Equi 45 Roma (da lunedì a venerdì ore 16.00 - 20.00)