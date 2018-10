Vino e Porchetta: l'accoppiata perfetta. Da Eataly Roma arriva la Festa della porchetta e dei vini del Lazio: un weekend lungo, dal 5 al 7 ottobre, in compagnia dei migliori produttori della zona e delle loro specialità.

Protagonista uno dei cibi più gustosi, antichi e popolari della tradizione gastronomica italiana: la porchetta. Tre giorni per immergersi in un percorso gastronomico tra le regioni del centro sud d'Italia e musica popolare.



Festa della porchetta e dei vini del Lazio: il menù



Delpontefood → La porchetta di Ariccia I.G.P.

Pane casareccio di Genzano I.G.P "Forno Sergio" con porchetta | 3 gettoni

Pizza bianca romana con porchetta | 3 gettoni

Ciriola con porchetta | 3 gettoni

*puoi farcire il panino con melanzane o broccoletti

Panino con Prosciutto dolce di montagna "Del Ponte" 18 mesi tagliato a mano | 3 gettoni

Salsicce di maiale | 3 pz = 1 gettone

Coppiette di Maiale | 1 cartoccio da passeggio 80gr = 2 gettoni

Porchetta da portare via 30€ al kg

- 2 etti --> 4 gettoni

- 0.5 kg --> 10 gettoni

- 1kg --> 20 gettoni

Osteria Mastro Titta -Ariccia → La porchetta di Ariccia I.G.P.

Panino con porchetta | 3 gettoni

Panino con porchetta e cicoria | 3 gettoni

Panino con porchetta e melanzane grigliate | 3 gettoni

Coppiette di maiale | 2 gettoni

Salsicce di maiale | 2 gettoni

Cartoccio misto di Coppiette & salsicce | 4 gettoni

Venditti Food → La porchetta abruzzese

Panino ai 5 cereali con Porchetta Campione d’Italia e Salsa Coleslaw | 3 gettoni

Panino RIStreet: Pane al San Marzano rosso, Porchetta Campione d'Italia, cavolo viola e provola affumicata | 4 gettoni

Porchetta da portare via 30€ al kg

- 2 etti --> 4 gettoni

- 0.5 kg --> 10 gettoni

- 1kg --> 20 gettoni

Le Sicilianedde → La porchetta siciliana

Panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi e cipolla rossa caramellata | 3 gettoni

Panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi, provola dei Nebrodi e friarielli | 5 gettoni

Arancino con porchetta e mozzarella | 2 gettoni

Arancino con salsiccia suino nero dei Nebrodi e friarielli | 2 gettoni

Porchetta da portare via 45€ al kg

- 2 etti --> 6 gettoni

- 0.5 kg --> 15 gettoni

- 1kg --> 30 gettoni

Ristorante Trippini - Civitella del Lago → La porchetta Umbra (3° piano)

La Polchetta: polpetta di porchetta con tartufo estivo | 3 gettoni o 6 €

Arduini Delizie Setine → I dolci da forno

Crostata di pasta frolla con marmellata di visciole | 2 gettoni

Crostatina con marmellata di visciole | 1 gettone

Crostatine al cioccolato | 1 gettone

Mignon con marmellata di visciole | 2 gettoni

Ciambelline al vino con zucchero semolato | 2 gettoni

Tozzetti con mandorle tostate | 2 gettoni

Pasta di mandorla | 1 gettone

“Rosa del deserto” Pasta frolla con granella di nocciole, uva sultanina e gocce di cioccolato | 1 gettone



Gelato di Vino Frascati –> I gelati ai vini del Lazio

Gelato al mosto d’uva

Malvasia & arancia: malvasia puntinata su base di latte decorata con scorze e marmellata di arancia

Cesanese & castagne: mosto rosso preparato come il tiramisu' con cacao a spolvero e l'aggiunta di castagne

Carezza di trebbiano: mosto cotto con inserzioni di frutta a guscio, basilico, menta, agrumi e marmellata ai frutti rossi

Mosto cotto di uve rosse & melograno: sorbetto di mosto cotto delle varie uve rosse del Lazio con melograno

Gelato ai vini del Lazio

Antica Roma: crema alla cannella con vino Frascati, miele e mandorle

Vino e Passione: gelato al vino Frascati con pere in gelatina di grappa e passion fruit

Gita a li' castelli: vino bollito con pesche e liquore di amaretto variegato con marmellata di pesche e mandorle

Crema al passito: vino al passito di malvasia su base crema e fragoline di bosco di Nemi

Brioche al mosto;

Brioche + 2 palline di gelato 3 gettoni

1 gusto | 1 gettone

Da asporto:

- Confezione piccola 400 gr | 6 gettoni

- Confezione media 700 gr | 10 gettoni

- Confezione grande 900 gr | 12 gettoni

Mozao → La porchetta in versione emiliana

Orari: dalle 12 alle 22

Piadina o Tigella con porchetta, friarielli e provola 7,50€ o 5 gettoni

Gnocco Fritto con porchetta e salsa verde 7,50 € o 5 gettoni

Scottadito → La porchetta marchigiana

Orari: dalle 12 alle 22

Porchetta marchigiana classica con pane cotto a legna | 4.50€ o 3 gettoni

Porchetta marchigiana piccante con pane cotto a legna | 4.50€ o 3 gettoni

Porchetta marchigiana classica o piccante con pane cotto a legna & patatine fritte | 7.50€ o 5 gettoni

Focacceria/Panetteria

Orari: 9:00- 21:30

Pizza bianca alla bianca con porchetta 24,00 €/kg

Schiacciata di pizza bianca con porchetta 6,00 €/kg

Cosa si beve alla Festa della porchetta e dei vini del Lazio

Bicchiere di vino | 2 gettoni (150ml)

Cantine Silvestri

Rosso colli - Lazio IGT rosso

Sangiovese & merlot - Secco, ben strutturato, per un corpo importante, giustamente tannico, con sentore di mirtilli

Antica Roma - Lazio IGT Bianco

Malvasia bianca di Candia, Chardonnay, greco – Morbido, moderata acidità, ottima persistenza.

Silvestri Brut

Falanghina & Chardonnay – Secco, senza asperità, pulito, elegante ed armonico

Castel De Paolis

Campo Vecchio - Doc Frascati 2017

Malvasia di Candia, Trebbiano Toscano e Bombino – Morbido di calibrata alcolicità e buona persistenza fruttata

Donna Adriana - IGT Bianco Lazio 2016

Viognier, Malvasia del Lazio – Grande eleganza, sapido, morbido e persistente

Campo Vecchio - IGT Rosso Lazio 2015

Shiraz, Cesanese, Montepulciano e San Giovese – Equilibrato con tannici dolci e buona mineralità

Casale delle Ioria

Zero Esse - Cesanese del Piglio DOCG 2016

Colore rosso rubino brillante con bei riflessi intensi.

All’olfatto si presenta intenso con chiari sentori di violetta, note speziate e aromi di frutti a bacca rossa tipici del vitigno. In bocca risulta pieno e corposo, con tannini morbidi e avvolgenti.

Campo Novo - Cesanese del Piglio DOCG 2016

Colore rosso rubino brillante con bei riflessi intensi.

All’olfatto si presenta intenso con chiari sentori di violetta, note speziate e aromi di frutti a bacca rossa tipici del vitigno. In bocca risulta pieno e corposo, con tannini morbidi e avvolgenti.

Tre Botti

Castiglionero – Lazio IGP Rosso bio 2015

Violone 100% - irruente, l’acidità è bilanciata da un’ottima sensazione di calore e alcolicità. I tanniti sono esplosivi prorompenti ma non erbacei, un vino imponente

Tusco – Tuscia DOP sangiovese BIO 2016

Sangiovese 100% - Gentile conuna bella freschezza, finemente strutturato sostenuto da un’ottima acidità, finale dai tanniti intensi ma educati.

Incanthus – Grechetto Tuscia DOP bianco BIO 2016

Greghetto 100% - Fresco, inizialmente sapido con finale corposo e minerale, tipico del vitignoe dei terreni minerali vulcanici da cui deriva.

Intrattenimento

Domenica 7 ottobre dalle 13.30 alle 15.30

I Stornellatori & le canzoni di Roma