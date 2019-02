Festa della patata: un viaggio dalle Ande all'Europa

Festa della patata da Eataly dove i visitatori potranno immergersi in un viaggio di gusto e genuinità dalle Ande all'Europa.

La Festa della patata di Eataly

Tante le attività in programma per conoscere la biodiversità e l’origine delle patate in degustazione. Immancabile l'omaggio agli gnocchi: l'apertura della festa, in programma da giovedì 14 febbraio a domenica 17, sarà infatti dedicata alla tradizione popolare con "Giovedì Gnocchi". Protagonista dell'evento sarà la Pro Loco di Opi (AQ) - Boghi più Belli d'Italia - che da ormai 36 edizioni organizza la Sagra degli Gnocchi.

La storia della patata: viaggio dalle Ande all'Europa

Quello che si terrà a febbraio sarà un vero e proprio viaggio che prenderà il via dalle Ande, tra i luoghi d'origine della patata, divenuta ben presto uno degli alimenti principali dell'antica civiltà degli Inca. Ci si sposterà poi in Europa, dove fu introdotta nella seconda metà del '500 dai conquistadores spagnoli, per poi approdare in Italia. Il suo ingresso nella gastronomia italiana è relativamente recente e risale alla metà del XIX secolo. Oggi le ricette con le patate sono centinaia e, grazie alla sua versatilità in cucina, parliamo di un alimento che ben si adatta a tantissime preparazioni diverse.

Menù, racconti e aneddoti

Il viaggio della Festa della Patata di Eataly sarà un viaggio ricco di racconti e curiosi aneddoti, e vedrà l'alternarsi di corsi di cucina, incontri a cura di esperti del settore, degustazioni gratuite.

Tantissime poi le ricette che verranno preparate dagli chef e proposte nei Ristoranti di Eataly: dai piatti internazionali a quelli italiani, fino ad arrivare a quelli tipici della tradizione regionale.