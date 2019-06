Festa della musica 2019 al Teatro Tor Bella Monaca

La festa della Musica torna al Teatro Tor Bella Monaca

Musica, incontri, laboratori, street artists

21 giugno 2019, dalle ore 10

Una giornata intera all’insegna della musica: arriva la festa che coinvolge Roma dal centro alle periferie, per salutare il solstizio d’estate! Artisti, gruppi musicali, cori, solisti – professionisti e amatori – sono invitati a suonare in tutta la città. È la Festa della Musica, nata nel 1985, oggi celebrata in tutto il mondo, con l’obiettivo di creare una occasione di partecipazione e condivisione.

Ricco il programma del Teatro Tor Bella Monaca, dove si svolgerà la II edizione di Musicipio, una manifestazione che coinvolge alcune aree chiave del quartiere.

Si comincia alle 10, nel foyer del teatro, con un programma di musica classica a cura di tre scuole di musica, consolidate sul territorio, Mozart, Anemos Art e Pensiero Armonico.

Nata nel 1983 con lo scopo di diffondere la musica nella zona sud-est di Roma la Scuola Mozart interagisce sul territorio proponendo iniziative finalizzate alla diffusione della cultura musicale. Nel corso della sua trentacinquennale storia ha svolto un ruolo significativo per la diffusione della cultura e della sensibilità musicale. Dal 2015 la scuola ha ampliato i suoi spazi creando il Teatro dei Pellicani, che viene utilizzato per concerti, rappresentazioni teatrali, serate d'opera e laboratori teatrali.

Cinque musicisti si alterneranno nel primo blocco. Da Beethoven a Schubert passando per il Libertango di Piazzolla (Alice Anniballi); le musiche di Piazzolla saranno anche al centro dell’esibizione di Valentina Paoletti che ha scelto anche brandi di Mozart e Tiersen. Chopin e le Nuvole di Einaudi per Sara Tamburo, Bomoll per Giulia Armellin e Pachlbel per Yuri Testa che chiuderà il concerto della Scuola Mozart.

La seconda parte del programma è a cura della Scuola Anemos Art che dal 1992 propone Musica, Lingue Straniere, Potenziamento Scolastico, Laboratori di Lettura e Scrittura in Lingue Straniere, Pittura, Origami e Industrial Design nonché Concerti di Musica Classica e Musica Moderna.



Massimiliano Galeazzo

Juri Scarnicchi e Priscilla Foglietta, pf 4 mani: Can Can

Priscilla Foglietta pf + vl: (Variazioni e altro)

Federico Scipioni (W. Gillock: Moonlight"; Federico Scipioni e Martina Purificato, pf a 4 mani:di R. Vinciguerra ""Nessun Dorma")

Arianna Labate, (F. Sor: Studio n° 6; Leo Brower: Un Dia de Noviembre; Bossa Bab)

Edoardo Antonio Federico, fagotto (Joseph Exaudet: Menuet, Joseph Bodin De Boismortier: Paysane)

Davide Pompili, violino

Ilaria Di Filippo, pf: (E. Sheeran "Perfect", Vinciguerra: "Verde Smeraldo")

Martina Purificato, pf: (Tchaikovsky: "Danza antica"; D. Kabalevski: "Clowns";D. Elfman: "Victor's" piano solo)

Cecilia e Greta Michieletto: Duo violino e violoncello (Handel- Johan Halvorsen, Passacaglia)

Matteo Morbidelli, violino e pianoforte o violino solo



La chiusura del ricco programma mattutino è affidata alla Scuola Pensiero Armonico, che nel cuore di Torre Angela offre corsi di musica, recitazione, arti dello spettacolo, lingua, aiuto allo studio e corsi di pilates e tanto altro ancora. Pensiero Armonico ha una visione ampia dell'arte, offrendo corsi che spaziano nel campo musicale, teatrale, del musical e della recitazione in tutte le loro sfaccettature, proponendone un'applicazione pratica all'interno della struttura in occasione degli eventi organizzati dalla scuola.

Daniele Parisi - primo movimento della sonata "Al chiaro di luna" di Beethoven

Giulia Fisti - rondò alla turca di Mozart



La festa proseguirà fino a tarda notte coinvolgendo molti punti strategici del quartiere: dal Parchetto Aspertini dove, a partire dalle 14.30, si alterneranno band rock e gruppi pop funk, al Centro Commerciale dove, dalle 16, si esibiranno gruppi musicali delle scuole Mozart e Pensiero Armonico per giungere, alle 20.30, all’esterno del teatro, davanti al portellone del Palco Sala Grande dove sarà la volta della Band Medici del Gemelli, dei Codice 99, dei Sugar Blues e di Nicola di Staso Trio.

Sono previste anche bande itineranti quali la Fanfaroma, dalle 20.00 per trasferimento verso il teatro e la Banda dei vigili urbani in giro per la Festa dalle 16.00 alle 20.30.



Per consultare il programma completo

http://www.teatriincomune.roma.it/events/festa-della-musica-2019/



Teatro Tor Bella Monaca

Via Bruno Cirino angolo Via Duilio Cambellotti

Prenotazioni: tel 06 2010579

Botteghino: feriali ore 18-21.30, festivi ore 15-18.30

Ufficio promozione: ore 10-13.30 e 14.30-19

promozione@teatrotorbellamonaca.it

www.teatrotorbellamonaca.it - www.teatriincomune.roma.it