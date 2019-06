Festa della Musica - djset su Ape Ciriola con dj Nela & dj Capizzi

Venerdì 21 Giugno dar Ciriola e Le Civico aderiscono alla Festa della Musica 2019 per festeggiare inseme l'inizio dell'estate. Dalle 18.30 in poi al Pigneto si fa festa!

Ingredienti della serata:

- Dj-set sull'#ApeCiriola con Nela Lucic & Claudio Capizzi

- Sorprese e Perfomance live

- Direttamente dalla cucina di #NonnaFranca PABLO SALT BAE

- In omaggio gadget firmati #LeCivico

- Ciriole a volontà, #Estate e tanti amici!



La serata si svolgerà all'aperto - all’esterno di dar Ciriola al #Pigneto - e la consolle dei due dj sarà allestita eccezionalmente sull’#ApeCiriola. Una “location” alternativa che ospiterà due fantastici dj: la fantastica Nela Lucic e il grande Claudio Capizzi che con la loro musica coinvolgeranno anche i passanti per creare un clima da #FestadellaMusica.



La serata prevede sorprese e perfomance live e, direttamente dalla cucina di #NonnaFranca, PABLO SALT BAE... ne accadranno delle belle! In omaggio gadget firmati #LeCivico



Nela Lucic: DJ, Attrice di Cinema e Teatro e Performer

Inizia la sua carriera di DJ a Roma nel 2012 circa alternandosi alle consolle di svariati locali della Capitale. Cultrice della musica a 360° ma con la predilezione per le sonorità ‘world’ e per la musica

elettronica, lavora principalmente a Roma dove anche vive.



Claudio Capizzi: DJ dal 2001. Comincia a lavorare per il Piper club, come PR, ed è lì che scopre il mondo dell'house music. Ha collaborato alla realizzazione, dal 2012 del comemammamhafatto, una jam section improntata sull' house music, diretta e gestita da Max Scoppetta storico dj romano (conosciuto proprio al Piper Club) ed è grazie a lui che comincia a coltivare la passione per il vinile e per il mixaggio.



Info:

dar Ciriola (via Pausania, 2- Pigneto)

Venerdì 21 Giugno

FESTEGGIAMO LA MUSICA E L'ESTATE

Ore 18:30 - 23:30

Ingresso libero