Festa della Musica 2020: il pianoforte di Casa Bixio riprende vita

In occasione dell’edizione 2020 della Festa della Musica di Roma, dedicata al Maestro Ezio Bosso, recentemente scomparso, il pianoforte di Casa Bixio riprende vita.

Domenica 21 Giugno alle 17.00 presso il Museo delle Civilità - Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, Piazza Guglielmo Marconi, 8 all’interno della mostra: “C.A. Bixio Musica & Cinema nel ‘900 italiano”. Grazie alla performance del Maestro Claudio Simonetti (Goblin) nei saloni dell’esposizione allestita in occasione del Centenario di Casa Bixio, riecheggeranno suoni, emozioni e tensioni delle più note colonne sonore dei film di Dario Argento come: Suspiria, Phenomena e Profondo Rosso scritte e composte dal Maestro Simonetti con i Goblin, vera e propria icona del Prog internazionale.



Franco Bixio, figlio del noto compositore Cesare Andrea Bixio, in questo particolare momento venutosi a creare a seguito dell’emergenze sanitaria legata all’epidemia da Covid- 19, offre il suo omaggio proprio alla città di Milano dichiarando: “Cento anni fa, nel 1920, mio padre Cesare Andrea Bixio fondava, in Galleria del Corso, la prima casa editrice della canzone popolare italiana, contribuendo a far diventare Milano la Città della Musica. In occasione del Centenario legato alla nostra famiglia, dedico alla città di Milano due appuntamenti Prog, in occasione della Festa della Musica, con l’augurio che Milano possa riprendere al più presto il suo ruolo attivo nel mondo dell’editoria e della discografia italiana”.



Parallelamente all’evento musicale di Roma col Maestro Claudio Simonetti, a Treviso il 21 Giugno anche un omaggio al periodo francese di Cesare Andre Bixio presso il Salotto Del Monaco- Chez Donella con il gruppo musicale Opus Avantradi Donella Del Monaco. Tra avanguardia e tradizione, cifra identificativa dello stile Prog che ha caratterizzato la formazione, verrà proposto un arrangiamento di Paolo Troncon di “Cette chanson si tendre”omaggio in francese di Donella Del Monaco de “La canzone dell’amore” brano composto da Bixio per il primo film sonoro italiano del 1930 e portato al successo, anche in Francia, dalla grande soubrette del Casino de Paris, Mistinguett.



Gli ingressi saranno regolamentati nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.