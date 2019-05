Festa della Mamma a Villa d'Este

La meravigliosa Villa d’Este, il capolavoro del giardino italiano offre sicuramente il giusto connubio tra arte e natura. Con la sua impressionante concentrazione di fontane con giochi d’acqua e musiche idrauliche, ninfei, grotte e varietà di piante, ha ispirato i più importanti giardini di regge europee, quali Caserta e Versailles e ancora oggi trasportano il visitatore in un luogo fiabesco d’altri tempi.

Al termine della visita guidata, festeggeremo insieme la ricorrenza al Ristorante “Il Borghetto” dove Giuseppe e il suo staff ci ospiterà con questo menù tipico e genuino:



Per cominciare…

misto di affettati con focaccia e verdurine gratinate

Primo

ravioli di ricotta e spinaci fatti in casa con pomodoro e basilico

Secondo

Arrosto di vitella con rucola pomodorini

Contorno

Patate al forno

Dessert

torta moretta con panna e cioccolato



Acqua, vino e caffè



Contributo all-inclusive (ticket ingresso sito, radio auricolari, visita guidata, pranzo):



Intero: € 38,00; convenzionati: € 37,00; studenti e under 25: 28,00

minori: € 20,00; aventi diritto alla gratuità: € 28,00

Speciale festa della mamma: Mamma&Figlio: € 70,00

Le riduzioni e gratuità sono consultabili cliccando il link in basso

IMPORTANTE: per usufruire delle applicazioni delle tariffe ridotte e/o gratuità è necessario produrre il documento attestante il diritto



modalità di pagamento: in loco



Adatta agli amici a 4 zampe se di piccola taglia

Prenotazione obbligatoria su: associazioneculturalecalipso@yahoo.com o telefonando a 3401964054

Tutte le altre informazioni su: https://associazioneculturalecalipso.com/2017/02/08/villa-deste/