Festa della mamma da Rainbow Magicland: le mamme entrano gratis

Essere mamma è da sempre la più grande e meravigliosa delle avventure e, per viverla pienamente il luogo ideale è Rainbow MagicLand, il Parco divertimenti di Roma. Spensieratezza, magia e soprattutto emozioni sono le parole d’ordine di MagiLand, a cui si aggiunge una promozione tutta dedicata alle mamme, in occasione della loro festa.

Festa della Mamma da Rainbow MagicLand

Nelle giornate del 10, 11 e 12 maggio tutte le mamme potranno entrare gratuitamente al Parco divertimenti. Basta recarsi alle biglietterie e le mamme entreranno gratis. Solo i bambini dovranno acquistare il biglietto il cui prezzo varia in base all'altezza: tra 100 e 140 cm solo 29€, sopra i 140 cm la tariffa è di 35€. Per i più piccoli che non superano 100 cm di altezza, l'ingresso è gratis, quindi via al divertimento a costo zero, sia per la mamma che per il bambino. La Festa della Mamma è una magica avventura a Rainbow MagicLand. La promozione è valida solo nelle giornate del 10, 11 e 12 maggio 2019 e non è cumulabile con altre promozioni.

A pochi chilometri dalla Capitale, Rainbow MagicLand, il più grande Parco divertimenti del Centro - Sud Italia (autostrada Roma-Napoli uscita Valmontone), ha riaperto per una nuova stagione di “selvaggia” allegria e propone ai visitatori una stupefacente novità: “Tonga”, un’area giungla dalla vegetazione intricata e lussureggiante avvolta dall’eco incessante dei tamburi indigeni, dove le possibilità di giocare sono infinite. I bambini possono ammirare cascate, laghi, vulcani, i totem delle divinità e i costumi di antiche civiltà. Ai giovani e intraprendenti esploratori, la foresta vergine riserva ogni genere di sorpresa come la divertentissima Motor Giungla, una vera e propria scuola guida per bambini. Dopo aver ricevuto un breve addestramento, i giovani piloti, alla guida di piccoli fuoristrada elettrici, potranno cimentarsi in un vero e proprio percorso stradale ed ottenere l’ambito patentino. Chi ama l’avventura e le arrampicate non può perdersi il “Jungle camp”: il più grande e alto playground in Italia. Scivoli, arrampicate e reti daranno filo da torcere alle abilità atletiche dei piccoli dall’animo avventuroso. Ma “Tonga” è molto altro ancora, tra un’attrazione e l’altra la foresta si anima di personaggi misteriosi, provenienti da ogni angolo della giungla: intrepidi esploratori, allegri suonatori di bongos, curiosi scienziati, bellissime indigene, dispettosi scimpanzé…sempre pronti a rendere indimenticabile una visita al Parco divertimenti. E per un selfie davvero unico, che immortali una giornata a MagicLand, da non perdere il gigantesco Gorilla alto ben 5 metri.

In arrivo a giugno per grandi e piccini un’attrazione imperdibile: Nui Lua, un incredibile flume ride per tutta la famiglia attorno ad un imponente vulcano alto ben 18 metri, che domina un grande lago. I visitatori, a bordo di instabili imbarcazioni e tra mille peripezie, cercheranno di rendere omaggio alla divinità del vulcano. Tra le novità di questa stagione anche il nuovo “Haunted Hotel”, l’attrazione dark fra le più amate dai veri temerari. Un vero e proprio hotel abitato da zombie minacciosi che, con i suoi interni tenebrosi ed agghiaccianti, metterà a dura prova il coraggio degli impavidi ospiti.