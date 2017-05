Festa della Mamma a Luneur Park. Mamma che Parco! Questo lo slogan scelto da Luneur Park in occasione della Festa della Mamma. Il 14 Maggio in regalo per le mamme ingresso al Luneur Park e giostre illimitate.

La festa della mamma si avvicina e non sapete cosa regalarle? Il Luneur Park è un'ottima alternativa: accompagnatela nel magico mondo del Giardino delle Meraviglie, nel giorno della sua festa e al suo divertimento ci penserà lo staff.

In occasione della festa della mamma, domenica 14 Maggio, le donne oltre i 18 anni accompagnate da un bambino potranno entrare gratuitamente nel Parco più Magico di Roma e usufruire senza spese di tutte le attrazioni, ad eccezione dei Giochi a Premio.

Cosa aspettate? Quest’anno a sorprendere la mamma non sarà un regalo qualunque, potrete stupirla donandole una giornata all'insegna della fantasia.